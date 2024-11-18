Yurt Dışına Tatile Gidip Basit Bir Hastalık Kaptığını Zanneden Kadın Dumur Eden Gerçekle Yüzleşti
Yurt Dışına Tatile Gidip Basit Bir Hastalık Kaptığını Zanneden Kadın Dumur Eden Gerçekle Yüzleşti
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
Bella isimli bir kadın, 30. yaş günü için arkadaşlarıyla birlikte ülke ülke gezdi. Döndükten kısa bir süre baş ağrısıyla hastanenin yolunu tutan kadın, bunu basit bir hastalık sansa da akabinde korkunç bir gerçekle yüzleşti. Beyin kanserine yakalanan kadının beyinde 1.2 santimetrelik bir tümöre rastlandı. Apar topar ameliyata alınan kadın o süreci anlattı.
İşte detaylar...
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Geçtiğimiz günlerde Hindistan'a doğum günün kutlamaya gelen kadının başına akıllara durgunluk veren bir olay geldi.
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Hindistan'dan sonra İngiltere'ye gidip arkadaşlarıyla çeşitli aktiviteler yapan Bella isimli bir kadın, bir süre sonra baş ağrısıyla hastanenin yolunu tuttu.
İlk başta beyninde "sistiserkoz" isimli bir tenyaya sahip olduğu sanılsa da aslında durum çok daha farklı çıktı. Bu tenya, genellikle yabancı ülkelere seyahat yapanlarda görülebiliyor.
Ardından yapılan tahliller sonucunda kadının beyin kanseri olduğu ortaya çıktı. Aslında beyninde 1.2 santimetrelik bir tümör varmış.
"Aile öyküme rağmen, bu yaşta teşhis konulacağını asla düşünmüyorsunuz ve bunu arkadaşlarınıza ve ailenize söylemek en zoru."
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"Annem ben küçükken meme kanserinden öldü ve onkologla randevumuz sırasında babam tüm aile geçmişimizi ortaya koydu. Bir bağlantı olup olmadığını bize söyleyemediler.”
Beyin Tümörü Araştırmalarına göre, beyin tümörleri 35 yaş altı kadınlarda meme kanserinden daha fazla ölüme yol açsa da kayıtların tutulmaya başlandığı 2002 yılından bu yana kanser araştırmaları için yapılan ulusal harcamaların sadece yüzde 1'i beyin tümörlerine ayrılmış durumda.
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