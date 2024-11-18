Yurt Dışına Tatile Gidip Basit Bir Hastalık Kaptığını Zanneden Kadın Dumur Eden Gerçekle Yüzleşti

Bella isimli bir kadın, 30. yaş günü için arkadaşlarıyla birlikte ülke ülke gezdi. Döndükten kısa bir süre baş ağrısıyla hastanenin yolunu tutan kadın, bunu basit bir hastalık sansa da akabinde korkunç bir gerçekle yüzleşti. Beyin kanserine yakalanan kadının beyinde 1.2 santimetrelik bir tümöre rastlandı. Apar topar ameliyata alınan kadın o süreci anlattı.

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