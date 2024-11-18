82 Milyon TL'ye Satılan Lüks Villayı Görünce Çeneniz Epey Bi' Yorulacak

Villa almak belki de birçoğumuz hayallerinde olan şeylerden bir tanesi. Günümüz şartlarında villa alma olasılığımız her ne kadar az olsa da birçok emlak şirketi sık sık yeni villa reklamları yapıyor. Bu sefer de başka bir emlak şirketi yaptığı 82 milyon TL'lik villa viral oldu. Adeta bir yaşam merkezini andıran villa züğürtün çenesini yordu. Bir kısım villanın fiyatını uçuk bulurken bir kısım da tasarımını çok beğendi.