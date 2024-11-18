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82 Milyon TL'ye Satılan Lüks Villayı Görünce Çeneniz Epey Bi' Yorulacak

82 Milyon TL'ye Satılan Lüks Villayı Görünce Çeneniz Epey Bi' Yorulacak

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.11.2024 - 17:46

Villa almak belki de birçoğumuz hayallerinde olan şeylerden bir tanesi. Günümüz şartlarında villa alma olasılığımız her ne kadar az olsa da birçok emlak şirketi sık sık yeni villa reklamları yapıyor. Bu sefer de başka bir emlak şirketi yaptığı 82 milyon TL'lik villa viral oldu. Adeta bir yaşam merkezini andıran villa züğürtün çenesini yordu. Bir kısım villanın fiyatını uçuk bulurken bir kısım da tasarımını çok beğendi.

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Hepimize hayalinde üç katlı bir villada oturmak vardır. Fakat günümüz ekonomik şartlarında villa almak, sizlerin de takdir edebileceği gibi pek mümkün değil.

Hepimize hayalinde üç katlı bir villada oturmak vardır. Fakat günümüz ekonomik şartlarında villa almak, sizlerin de takdir edebileceği gibi pek mümkün değil.

Fakat geçtiğimiz günlerde 82 milyon TL'ye satıldığı söylenen villanın görüntüsü züğürtün çenesini epey yordu.

Fakat geçtiğimiz günlerde 82 milyon TL'ye satıldığı söylenen villanın görüntüsü züğürtün çenesini epey yordu.

Adeta bir yaşam merkezine benzeyen villa kısa zamanda viral oldu.

Adeta bir yaşam merkezine benzeyen villa kısa zamanda viral oldu.

İsterseniz o villa turuna beraber bakalım.

Şimdi de kim neler demiş, gelin beraber bakalım...

Şimdi de kim neler demiş, gelin beraber bakalım...
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