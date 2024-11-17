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Boks Maçında Jake Paul'a Mağlup Olan Mike Tyson'ın İlham Veren Küllerinden Doğma Hikayesi

Boks Maçında Jake Paul'a Mağlup Olan Mike Tyson'ın İlham Veren Küllerinden Doğma Hikayesi

Mike Tyson Jake Paul
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.11.2024 - 14:06

Geçtiğimiz günlerde Jake Paul ile ringe çıkıp mağlup olan efsanevi isim Mike Tyson, yıllardır en çok konuşulan isimlerden bir tanesi. Paul'a yenilmesiyle birlikte tüm dünyada gündem olan Tyson hayat hikayesini merak etmiş miydiniz? 80'li yıllarda ikonik bir figür olan Tyson, defalarca kez tutuklandı, borca girdi. Fakat hiçbir şekilde pes etmedi! Birçok girişimcilik projesine imza atarak küllerinden yeniden doğan Mike Tyson'ın hikayesini, bir de Twitter (X) kullanıcısından dinleyelim!

Kaynak

Kaynak: https://x.com/WillieChou/status/18576...
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde ağır siklet efsanesi Tyson ve Jake Paul karşı karşıya gelmişti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde ağır siklet efsanesi Tyson ve Jake Paul karşı karşıya gelmişti.

Paul'a karşı kaybeden Mike Tyson, magazin camiasının da en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Bir kısım bunun "danışıklı dövüş" olduğunu düşünmüş ve Tyson'a para teklif edildiğini iddia etmişti.

Paul'a karşı kaybeden Mike Tyson, magazin camiasının da en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Bir kısım bunun "danışıklı dövüş" olduğunu düşünmüş ve Tyson'a para teklif edildiğini iddia etmişti.

Kendisi yaşayan bir efsane, doğru. Peki Tyson'ın geçmişi hakkında ne biliyoruz?

Bir Twitter (X) kullanıcısı, Tyson'ı geçmişten günümüze analiz etti. 400 milyon dolar serveti varken nasıl odlu da 23 milyon dolar borç batağına girdiğini adım adım anlattı.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, Tyson'ı geçmişten günümüze analiz etti. 400 milyon dolar serveti varken nasıl odlu da 23 milyon dolar borç batağına girdiğini adım adım anlattı.

Kullanıcı, önce Tyson'ın New York'ta doğduğu bilgisini vererek neredeyse 38 kez tutuklandığını vurguladı. Doğup büyüdüğü yer, tam anlamıyla bir suç yuvasıymış. Boks ise onun tek kaçış noktası!

Kullanıcı, önce Tyson'ın New York'ta doğduğu bilgisini vererek neredeyse 38 kez tutuklandığını vurguladı. Doğup büyüdüğü yer, tam anlamıyla bir suç yuvasıymış. Boks ise onun tek kaçış noktası!
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"16 yaşındayken Tyson, bir baba figürü ve akıl hocası haline gelen antrenörü Cus D’Amato ile tanıştı."

"16 yaşındayken Tyson, bir baba figürü ve akıl hocası haline gelen antrenörü Cus D’Amato ile tanıştı."

İşte Tyson'ın kariyeri burada yükselişe geçti. D’Amato ona boksu, disiplini ve kendine inanmayı öğretti. Hatta bir sözünde 'Boksun en önemli kısmı psikolojidir,' demiştir.

"Tyson, 20 yaşına geldiğinde tarihin en genç ağır sıklet şampiyonu oldu."

"Tyson, 20 yaşına geldiğinde tarihin en genç ağır sıklet şampiyonu oldu."

Sahip olduğu eşsiz gücü ona 'Demir Mike' lakabını kazandırdı. Tyson, 80'lerin sonlarında boks dünyasına damgasını vurmuş, 400 milyon dolar kazanmış ve kültürel bir ikon haline gelmişti.

Tyson, o dönemler gerçekten de "Dünyanın en belalı adamı" idi.

Tyson, o dönemler gerçekten de "Dünyanın en belalı adamı" idi.

Boksa tam anlamıyla odaklanabilmek için gençliğinde beş yıl boyunca cinsel ilişkiden uzak durdu. Bir hayvanat bahçesinde, diğer gorillalara zorbalık yapan bir gorillayla dövüşmek için 10.000 dolar teklif edecek kadar sıra dışı bir kişiliğe sahipti. Ayrıca üç Bengal kaplanı sahiplenerek onların sahiplenmesi ve bakımı için toplamda 270.000 dolar harcadı.

Fakat bu başarısı uzun sürmedi. Tyson, 1990 yılında boks tarihinin en büyük sürprizlerinden birini yaşayarak Buster Douglas'a yenildi.

Fakat bu başarısı uzun sürmedi. Tyson, 1990 yılında boks tarihinin en büyük sürprizlerinden birini yaşayarak Buster Douglas'a yenildi.

Hukuki sıkıntılar, yaptığı fazla harcamalar ve hapis cezası kısa sürede hayatını tepetaklak etti.

2003 yılında Tyson iflas başvurusunda bulundu.

2003 yılında Tyson iflas başvurusunda bulundu.

400 milyon dolar kazanmasına rağmen, davalar, kötü yönetim ve yaptığı israflar nedeniyle 23 milyon dolar borcu vardı. Daha sonra 'Genç, zengin ve aptaldım.' diye itiraf etti.

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Fakat Tyson bunlara rağmen asla pes etmedi. 2010 yılında eğlence sektöründe yer aldı, girişimcilik projeleriyle küllerinden doğdu.

Fakat Tyson bunlara rağmen asla pes etmedi. 2010 yılında eğlence sektöründe yer aldı, girişimcilik projeleriyle küllerinden doğdu.

Animasyonlu bir TV programı olan “Mike Tyson Mysteries”i başlattı, en çok satan anı kitabı Undisputed Truth'u yazdı, Hangover gibi filmlerde rol aldı.

Tyson sonrasında yasaklı madde sattığı bir girişimcilik projesine imza attı. Bitkisel yasaklı madde yetiştirdiği çiftliğinin şu anki gelirinin 160 milyon dolar olduğu biliniyor.

Tyson sonrasında yasaklı madde sattığı bir girişimcilik projesine imza attı. Bitkisel yasaklı madde yetiştirdiği çiftliğinin şu anki gelirinin 160 milyon dolar olduğu biliniyor.

Tyson ayrıca "Hotboxin' with Mike Tyson" adlı podcast programını kurdu.

Tyson ayrıca "Hotboxin' with Mike Tyson" adlı podcast programını kurdu.

Ve 15 Kasım 2024'te Mike Tyson, Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda Jake Paul ile karşılaşmak üzere ringe geri döndü.

Ve 15 Kasım 2024'te Mike Tyson, Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda Jake Paul ile karşılaşmak üzere ringe geri döndü.

Netflix'in ilk canlı boks etkinliği oldu ve izlenme rekorları kırdı. Maç, 17,8 milyon doların üzerinde gişe geliri elde ederek, Vegas dışında tarihin en yüksek hasılatlı boks etkinliği oldu.

Tyson bu maçtan en az 20 milyon dolar kazandı.

Tyson bu maçtan en az 20 milyon dolar kazandı.

58 yaşındaki Tyson'ın katılımı, yenilse bile eşsiz bir yıldız olduğunu tekrardan göz önüne serdi. Bu mücadele, Mike Tyson'ın neden hâlâ boksun en büyük ilgi odağı olduğunu dünyaya hatırlattı.

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Mike Tyson, "küllerinden doğma" konusunda eşsiz bir hikayeye sahip aslında.

Mike Tyson, "küllerinden doğma" konusunda eşsiz bir hikayeye sahip aslında.

Tyson'ın dediği gibi, 'Ölene kadar henüz her şey bitmemiştir.'

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