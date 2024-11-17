Boks Maçında Jake Paul'a Mağlup Olan Mike Tyson'ın İlham Veren Küllerinden Doğma Hikayesi

Geçtiğimiz günlerde Jake Paul ile ringe çıkıp mağlup olan efsanevi isim Mike Tyson, yıllardır en çok konuşulan isimlerden bir tanesi. Paul'a yenilmesiyle birlikte tüm dünyada gündem olan Tyson hayat hikayesini merak etmiş miydiniz? 80'li yıllarda ikonik bir figür olan Tyson, defalarca kez tutuklandı, borca girdi. Fakat hiçbir şekilde pes etmedi! Birçok girişimcilik projesine imza atarak küllerinden yeniden doğan Mike Tyson'ın hikayesini, bir de Twitter (X) kullanıcısından dinleyelim!

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