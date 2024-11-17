Boks Maçında Jake Paul'a Mağlup Olan Mike Tyson'ın İlham Veren Küllerinden Doğma Hikayesi
Boks Maçında Jake Paul'a Mağlup Olan Mike Tyson'ın İlham Veren Küllerinden Doğma Hikayesi
Kaynak: https://x.com/WillieChou/status/18576...
Geçtiğimiz günlerde Jake Paul ile ringe çıkıp mağlup olan efsanevi isim Mike Tyson, yıllardır en çok konuşulan isimlerden bir tanesi. Paul'a yenilmesiyle birlikte tüm dünyada gündem olan Tyson hayat hikayesini merak etmiş miydiniz? 80'li yıllarda ikonik bir figür olan Tyson, defalarca kez tutuklandı, borca girdi. Fakat hiçbir şekilde pes etmedi! Birçok girişimcilik projesine imza atarak küllerinden yeniden doğan Mike Tyson'ın hikayesini, bir de Twitter (X) kullanıcısından dinleyelim!
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde ağır siklet efsanesi Tyson ve Jake Paul karşı karşıya gelmişti.
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Paul'a karşı kaybeden Mike Tyson, magazin camiasının da en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Bir kısım bunun "danışıklı dövüş" olduğunu düşünmüş ve Tyson'a para teklif edildiğini iddia etmişti.
Kendisi yaşayan bir efsane, doğru. Peki Tyson'ın geçmişi hakkında ne biliyoruz?
Bir Twitter (X) kullanıcısı, Tyson'ı geçmişten günümüze analiz etti. 400 milyon dolar serveti varken nasıl odlu da 23 milyon dolar borç batağına girdiğini adım adım anlattı.
Kullanıcı, önce Tyson'ın New York'ta doğduğu bilgisini vererek neredeyse 38 kez tutuklandığını vurguladı. Doğup büyüdüğü yer, tam anlamıyla bir suç yuvasıymış. Boks ise onun tek kaçış noktası!
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"16 yaşındayken Tyson, bir baba figürü ve akıl hocası haline gelen antrenörü Cus D’Amato ile tanıştı."
"Tyson, 20 yaşına geldiğinde tarihin en genç ağır sıklet şampiyonu oldu."
Tyson, o dönemler gerçekten de "Dünyanın en belalı adamı" idi.
Fakat bu başarısı uzun sürmedi. Tyson, 1990 yılında boks tarihinin en büyük sürprizlerinden birini yaşayarak Buster Douglas'a yenildi.
2003 yılında Tyson iflas başvurusunda bulundu.
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Fakat Tyson bunlara rağmen asla pes etmedi. 2010 yılında eğlence sektöründe yer aldı, girişimcilik projeleriyle küllerinden doğdu.
Tyson sonrasında yasaklı madde sattığı bir girişimcilik projesine imza attı. Bitkisel yasaklı madde yetiştirdiği çiftliğinin şu anki gelirinin 160 milyon dolar olduğu biliniyor.
Tyson ayrıca "Hotboxin' with Mike Tyson" adlı podcast programını kurdu.
Ve 15 Kasım 2024'te Mike Tyson, Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda Jake Paul ile karşılaşmak üzere ringe geri döndü.
Tyson bu maçtan en az 20 milyon dolar kazandı.
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Mike Tyson, "küllerinden doğma" konusunda eşsiz bir hikayeye sahip aslında.
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