Uçurtma Uçuran Karısına Küfür Edip Şiir Okuyan Sanatçının Anlattığı Hikaye "Ne Okudum Ben Şimdi?" Dedirtecek
Uçurtma Uçuran Karısına Küfür Edip Şiir Okuyan Sanatçının Anlattığı Hikaye "Ne Okudum Ben Şimdi?" Dedirtecek
@benalpayerdem isimli bir sanatçının geçtiğimiz günlerde eşiyle flört döneminde anlattığı bir olay okuyanların içini daralttı desek abartmayız. Uçurtma uçuran karısına önce küfür edip sonra şiir okuyan sanatçının paylaşımı, 'Böyle ilişki olmaz olsun' dedirtecek cinsten. Liseli aşıklar romanından fırlamışçasına yazılmış o hikaye ise okuyan diğer kullanıcıları sinirlendirdi. Birçok kullanıcı birbirinden farklı yorumlar yaptı. Buyrun, hikayeyi hep beraber okuyalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı ilişkiler vardır ki, herhangi bir anısını dinlediğimizde adeta nefesimiz kesilir ve darlanırız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
@benalpayerdem kullanıcı adına sahip bir sanatçının eşiyle flört döneminde anlattığı bir olay da bunlardan bir tanesi.
Liseli aşık romanı okuyormuşsunuz hissiyatı veren o olayda,
Eşiyle, yani o dönemki flörtüyle kırlarda nasıl dolaştığını anlatıyor.
Gelin hikayeyi beraber okuyalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
"Ne okudum ben şimdi?" hissiyatı veren o hikayeye de bazı kullanıcılar yorum yaptı.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın