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Uçurtma Uçuran Karısına Küfür Edip Şiir Okuyan Sanatçının Anlattığı Hikaye "Ne Okudum Ben Şimdi?" Dedirtecek

Uçurtma Uçuran Karısına Küfür Edip Şiir Okuyan Sanatçının Anlattığı Hikaye "Ne Okudum Ben Şimdi?" Dedirtecek

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.11.2024 - 00:55

@benalpayerdem isimli bir sanatçının geçtiğimiz günlerde eşiyle flört döneminde anlattığı bir olay okuyanların içini daralttı desek abartmayız. Uçurtma uçuran karısına önce küfür edip sonra şiir okuyan sanatçının paylaşımı, 'Böyle ilişki olmaz olsun' dedirtecek cinsten. Liseli aşıklar romanından fırlamışçasına yazılmış o hikaye ise okuyan diğer kullanıcıları sinirlendirdi. Birçok kullanıcı birbirinden farklı yorumlar yaptı. Buyrun, hikayeyi hep beraber okuyalım!

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Bazı ilişkiler vardır ki, herhangi bir anısını dinlediğimizde adeta nefesimiz kesilir ve darlanırız.

Bazı ilişkiler vardır ki, herhangi bir anısını dinlediğimizde adeta nefesimiz kesilir ve darlanırız.

@benalpayerdem kullanıcı adına sahip bir sanatçının eşiyle flört döneminde anlattığı bir olay da bunlardan bir tanesi.

@benalpayerdem kullanıcı adına sahip bir sanatçının eşiyle flört döneminde anlattığı bir olay da bunlardan bir tanesi.
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Liseli aşık romanı okuyormuşsunuz hissiyatı veren o olayda,

Liseli aşık romanı okuyormuşsunuz hissiyatı veren o olayda,
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Eşiyle, yani o dönemki flörtüyle kırlarda nasıl dolaştığını anlatıyor.

Eşiyle, yani o dönemki flörtüyle kırlarda nasıl dolaştığını anlatıyor.
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Gelin hikayeyi beraber okuyalım👇

Gelin hikayeyi beraber okuyalım👇
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"Ne okudum ben şimdi?" hissiyatı veren o hikayeye de bazı kullanıcılar yorum yaptı.

"Ne okudum ben şimdi?" hissiyatı veren o hikayeye de bazı kullanıcılar yorum yaptı.
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Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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Siz neler düşünüyorsunuz?

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