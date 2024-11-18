Uçurtma Uçuran Karısına Küfür Edip Şiir Okuyan Sanatçının Anlattığı Hikaye "Ne Okudum Ben Şimdi?" Dedirtecek

@benalpayerdem isimli bir sanatçının geçtiğimiz günlerde eşiyle flört döneminde anlattığı bir olay okuyanların içini daralttı desek abartmayız. Uçurtma uçuran karısına önce küfür edip sonra şiir okuyan sanatçının paylaşımı, 'Böyle ilişki olmaz olsun' dedirtecek cinsten. Liseli aşıklar romanından fırlamışçasına yazılmış o hikaye ise okuyan diğer kullanıcıları sinirlendirdi. Birçok kullanıcı birbirinden farklı yorumlar yaptı. Buyrun, hikayeyi hep beraber okuyalım!