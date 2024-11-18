onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
"Odanıza Hangi Filmin Afişini Asarsınız?" Sorusuna Cevap Veren Sinefiller Film Zevklerini Konuşturdu

"Odanıza Hangi Filmin Afişini Asarsınız?" Sorusuna Cevap Veren Sinefiller Film Zevklerini Konuşturdu

Sinema film
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.11.2024 - 22:50

Bazı filmlerin etkisinden çıkmak epey bi' güç. Hatta o filmleri bazen çerçeveletip odamıza bile asmak isteyebiliriz. Öyle olacak ki bir Twitter (X) kullanıcısı, sinefillere odalarına asmak istedikleri film afişlerini sordu. Kullanıcılar da film zevklerini konuşturdu. Bakalım, kimler hangi filmlerin afişini odasına asmak istiyor.

Buyurun👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bazı filmler vardır ki, etkisinden yıllardır çıkamayız. Her adını duyduğumuzda da "Tam bi' şaheser" demekten de kendimizi alıkoyamayız.

Bazı filmler vardır ki, etkisinden yıllardır çıkamayız. Her adını duyduğumuzda da "Tam bi' şaheser" demekten de kendimizi alıkoyamayız.

Bir kullanıcı da "Duvarınıza asabileceğiniz tek bir sinema afişi seçme hakkınız olsa, hangi filmi seçerdiniz?" diye sordu.

Sinefiller, film zevklerini bu şekilde konuşturdu👇

Sinefiller, film zevklerini bu şekilde konuşturdu👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Siz hangi filmi seçerdiniz?

Siz hangi filmi seçerdiniz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın