"Odanıza Hangi Filmin Afişini Asarsınız?" Sorusuna Cevap Veren Sinefiller Film Zevklerini Konuşturdu

Bazı filmlerin etkisinden çıkmak epey bi' güç. Hatta o filmleri bazen çerçeveletip odamıza bile asmak isteyebiliriz. Öyle olacak ki bir Twitter (X) kullanıcısı, sinefillere odalarına asmak istedikleri film afişlerini sordu. Kullanıcılar da film zevklerini konuşturdu. Bakalım, kimler hangi filmlerin afişini odasına asmak istiyor.

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