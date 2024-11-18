"Odanıza Hangi Filmin Afişini Asarsınız?" Sorusuna Cevap Veren Sinefiller Film Zevklerini Konuşturdu
"Odanıza Hangi Filmin Afişini Asarsınız?" Sorusuna Cevap Veren Sinefiller Film Zevklerini Konuşturdu
Bazı filmlerin etkisinden çıkmak epey bi' güç. Hatta o filmleri bazen çerçeveletip odamıza bile asmak isteyebiliriz. Öyle olacak ki bir Twitter (X) kullanıcısı, sinefillere odalarına asmak istedikleri film afişlerini sordu. Kullanıcılar da film zevklerini konuşturdu. Bakalım, kimler hangi filmlerin afişini odasına asmak istiyor.
Buyurun👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı filmler vardır ki, etkisinden yıllardır çıkamayız. Her adını duyduğumuzda da "Tam bi' şaheser" demekten de kendimizi alıkoyamayız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinefiller, film zevklerini bu şekilde konuşturdu👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Siz hangi filmi seçerdiniz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın