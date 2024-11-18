Astrolog Aygül Aydın'dan İlginç Açıklamalar: "Yeni Bir Devrin Kapanışına Şahit Oluyoruz"
Astrolog Aygül Aydın'dan İlginç Açıklamalar: "Yeni Bir Devrin Kapanışına Şahit Oluyoruz"
Hürriyet köşe yazarı astrolog Aygül Aydın, X hesabından bazı açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Plüton Oğlak sürecinin sona erdiğini vurgulayarak yeni bir devire giriş yaptığımızın altını çizdi. Aydın, bu süreçte yeni tecrübelere açık olmamız gerektiğinin sinyallerini de verdi. 19 Kasım itibarıyla artık yepyeni bir sayfa mı açıyoruz? Aygül Aydın'ın açıklamaları için sizleri aşağıya alalım...👇
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Ayların hareketliliği, retro derken astroloji aslında bizi son derece derinden etkiliyor.
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Hürriyet yazarı ve astrolog Aygül Aydın, kendi X hesabında yeni bir devrin başlayacağını vurguladı.
Sözlerine, "Bir devir kapanıyor, Plüton Oğlak süreci sona eriyor" diyerek başladı.
"Yarın sabah uyandığınızda, bir daha Plüton’nun Oğlak burcundaki sürecini görmeyeceğiz! Tam 16 yıl süren bu derin dönüşüm ve yapılandırma dönemi, hayatlarımızda köklü değişimlere neden oldu. Artık bir devrin kapanışına şahit oluyoruz."
"19 Kasım’da Plüton, Kova burcuna geçerek tamamen yeni bir sayfa açıyor. Bu, kolektif bilinçte büyük değişimlere ve devrim niteliğinde yeniliklere tanıklık edeceğimiz heyecan verici bir süreç olacak. 💫"
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"Kendi hayatınızda nasıl bir devrim yapmak istiyorsunuz? Hazır mısınız?" diyerek sözlerini noktaladı.
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