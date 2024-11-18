Astrolog Aygül Aydın'dan İlginç Açıklamalar: "Yeni Bir Devrin Kapanışına Şahit Oluyoruz"

Hürriyet köşe yazarı astrolog Aygül Aydın, X hesabından bazı açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Plüton Oğlak sürecinin sona erdiğini vurgulayarak yeni bir devire giriş yaptığımızın altını çizdi. Aydın, bu süreçte yeni tecrübelere açık olmamız gerektiğinin sinyallerini de verdi. 19 Kasım itibarıyla artık yepyeni bir sayfa mı açıyoruz? Aygül Aydın'ın açıklamaları için sizleri aşağıya alalım...👇