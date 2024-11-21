Uçuş Görevlisi, Uçakta Yapılmaması Gereken Şeyleri Sıraladı: "Neredeyse Tüm Yolcular Aynı Hatayı Yapıyor"

Uçuş görevlilerinin tavsiyeleri büyük önem taşıyor. Uzun süren uçak yolculuklarında konforlu hissetmek istememiz de son derece doğal. Bir uçuş görevlisi de uçakta yolcuların en çok yaptığı 3 hatayı sıraladı. Meğerse bunları hiçbir şekilde yapmamak gerekiyormuş. Gelin, o hatalara beraber bakalım...