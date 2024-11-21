Uçuş Görevlisi, Uçakta Yapılmaması Gereken Şeyleri Sıraladı: "Neredeyse Tüm Yolcular Aynı Hatayı Yapıyor"
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Uçuş Görevlisi, Uçakta Yapılmaması Gereken Şeyleri Sıraladı: "Neredeyse Tüm Yolcular Aynı Hatayı Yapıyor"
Kaynak: https://www.msn.com/en-gb/travel/news...
Uçuş görevlilerinin tavsiyeleri büyük önem taşıyor. Uzun süren uçak yolculuklarında konforlu hissetmek istememiz de son derece doğal. Bir uçuş görevlisi de uçakta yolcuların en çok yaptığı 3 hatayı sıraladı. Meğerse bunları hiçbir şekilde yapmamak gerekiyormuş. Gelin, o hatalara beraber bakalım...
Uçak yolculuklarında konforumuz son derece önemli. Bu nedenle uçuş görevlilerinin tavsiyeleri son derece büyük önem taşıyor.
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Bir uçuş görevlisi de birçok yolcunun uçakta yaptığı hataları anlattı. Meğerse bunları uzun uçak yolculuklarında yapmamak gerekiyormuş!
Bunlardan ilki uçaklarda deodorant sıkmak. Uçuş görevlisine göre uçakta deodorant sıkmak tuvaletlerdeki yangın dedektörlerini harekete geçirebilirmiş.
Tek sebebi bu da değil! Uçaklrda alerjik reaksiyon gösterebilecek yolcular olabilir. Bu nedenle de temkinli davranmak önemli. Havalandırma sistemleri olsa da zaman zaman bu uçağı havalandırmak için yeterli olmayabiliyor.
Uçakta uyurken kafanızı da pencereye dayamayın. Uçuş görevlisine göre uçağın tuvaletlerden sonra en kirli alanı, pencereler!
Ve tuvaletlere asla ayakkabısız girmemelisiniz. Zeminde gördüğünüz su, idrar ya da içecek olabilir.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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