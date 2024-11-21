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Saçını Tekrardan Sarıya Boyatan Mauro Icardi Goygoycuların Diline Fena Düştü!

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Saçını Tekrardan Sarıya Boyatan Mauro Icardi Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 22:55

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi yine gündemde. Wanda Nara ile yaşadığı krizden dolayı gündemden bir türlü düşmeyen Icardi, bu defa saçının rengini değiştirdiği için sosyal medyada gündem oldu. Saçını tekrardan sarıya boyatan Arjantinli yıldız goygoyculara adeta asist yaptı. O asisti kaçırmayan goygoycular, Icardi'nin yeni saçını fena halde dillerine doladı.

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Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı olaylar sonrası gündemden bir türlü düşmeyen Mauro Icardi, saçını tekrardan sarıya boyatma kararı aldı.

Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı olaylar sonrası gündemden bir türlü düşmeyen Mauro Icardi, saçını tekrardan sarıya boyatma kararı aldı.

Tekrardan sarı renge dönen 31 yaşındaki futbolcu, o anları ''Eğer sen kendini değiştirmezsen, hiçbir şey değişmez'' notuyla paylaştı👇

Daha sonra saçının son halini de Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi👇

Daha sonra saçının son halini de Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi👇

Ayrılık sonrası saçının rengini değiştiren Icardi, sosyal medyada goygoycuların diline düştü👇

Ayrılık sonrası saçının rengini değiştiren Icardi, sosyal medyada goygoycuların diline düştü👇
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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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