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Mısır Gevreğinin Kültürümüzdeki Yerinden Kendisiyle Yer Tutanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

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Mısır Gevreğinin Kültürümüzdeki Yerinden Kendisiyle Yer Tutanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.11.2024 - 18:08

Elon Musk'ın X olarak değiştirdiği Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu Perşembe günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı ortaladığımız bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!

Kendisiyle yer tutmuş.

Kendisiyle yer tutmuş.

O kıvama geldiler.

O kıvama geldiler.

İlk hayal kırıklığı...

İlk hayal kırıklığı...

Harika ikili.

Harika ikili.
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Enflasyondur.

Enflasyondur.

Overthink makinesi ayağınıza geldi.

Overthink makinesi ayağınıza geldi.

👇

👇

Haklılar?

Haklılar?

👇

👇
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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