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Estetik Kaygısızlardan Yeşil Asma Yılanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

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Estetik Kaygısızlardan Yeşil Asma Yılanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.11.2024 - 17:04

Yeni adı X eski adı Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı ortaladığımız bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Her şeye atlamamak lazım.

Her şeye atlamamak lazım.
twitter.com

Şu şekil meşhur olacaksın.

Şu şekil meşhur olacaksın.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Roman yazmalık emojiler...

Roman yazmalık emojiler...
twitter.com

Hayatın gerçekleri üzerine...

Hayatın gerçekleri üzerine...
twitter.com

Ama estetik kaygılar?

Ama estetik kaygılar?
twitter.com

İyi çıkarım!

İyi çıkarım!
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Benzetme sanatı!

Benzetme sanatı!
twitter.com

Yorucu bir hafta oluyor...

Yorucu bir hafta oluyor...
twitter.com

Perşembe tweetlerimizle görüşmek üzere 👋

Perşembe tweetlerimizle görüşmek üzere 👋
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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