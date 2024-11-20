Estetik Kaygısızlardan Yeşil Asma Yılanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Estetik Kaygısızlardan Yeşil Asma Yılanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yeni adı X eski adı Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı ortaladığımız bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Her şeye atlamamak lazım.
Şu şekil meşhur olacaksın.
👇
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Roman yazmalık emojiler...
Hayatın gerçekleri üzerine...
Ama estetik kaygılar?
İyi çıkarım!
👇
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Benzetme sanatı!
Yorucu bir hafta oluyor...
Perşembe tweetlerimizle görüşmek üzere 👋
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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