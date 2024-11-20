Yan Sanayi Bataryayı Apple'dan Pahalıya Satan Esnaf Sinirlerinizi Zıplatacak

Uzun yıllardır dev bir enflasyon sarmalında yaşıyoruz. Bir baktığımız ürünü ertesi gün aynı fiyata bulamıyoruz. Bunun sadece finansal değil ahlaki bir problem olduğunu düşünen azımsanmayacak bir kitle var. Özellikle esnaf son yıllarda fiyat politikaları ve aldıkları yüksek karlarla şimşekleri üstüne çekiyor. Bir Twitter kullanıcısı da bir telefon mağazasında batarya değişim ücreti sorma gafletinde bulundu ve aldığı yanıtla şaşkınlığa uğradı.