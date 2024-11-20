Yan Sanayi Bataryayı Apple'dan Pahalıya Satan Esnaf Sinirlerinizi Zıplatacak
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Yan Sanayi Bataryayı Apple'dan Pahalıya Satan Esnaf Sinirlerinizi Zıplatacak
Uzun yıllardır dev bir enflasyon sarmalında yaşıyoruz. Bir baktığımız ürünü ertesi gün aynı fiyata bulamıyoruz. Bunun sadece finansal değil ahlaki bir problem olduğunu düşünen azımsanmayacak bir kitle var. Özellikle esnaf son yıllarda fiyat politikaları ve aldıkları yüksek karlarla şimşekleri üstüne çekiyor. Bir Twitter kullanıcısı da bir telefon mağazasında batarya değişim ücreti sorma gafletinde bulundu ve aldığı yanıtla şaşkınlığa uğradı.
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Öncelikle yeni nesil bir iPhone için Apple'ın istediği batarya değişim tutarını buraya bırakalım.
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Bir Twitter kullanıcısı da orijinal olmayan ürün için 4 bin lira teklif aldı.
Gelen yorumlar ilgi çekiciydi.
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Yetkili servislerin daha pahalı olması gerekmez miydi?
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Benzer olayları yaşayan çok.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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