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Annelerin Olağanüstü Gözlemcilik Yetenekleri Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler

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Annelerin Olağanüstü Gözlemcilik Yetenekleri Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.11.2024 - 14:59

Modern zamanların en önemli gelişmeleri hep iletişim üzerine ama ne büyük bir tezattır ki herkes de iletişim çağında iletişememekten veya anlaşılamamaktan şikayetçi. Mesajımızı kimi zaman susarak kimi zaman tavır yaparak kimi zaman da bam bam söylesek de karşı tarafa iletemiyoruz veya karşı taraf almamayı seçiyor. Tabii bir istisna hariç. Süpersonik empati yetenekleriyle anneler leb demeden leblebiyi anlamaktan çok öte adeta mistik güçleriyle ne halde olduğumuzu anlayabiliyorlar.

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Konu da şu paylaşımdan çıktı.

Konu da şu paylaşımdan çıktı.
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Ancak sorunun paylaşımı yapan kişinin eşinde olduğu değil annelerin süper güçlerinde olduğunu pek çok kişi hatırlattı.

Ancak sorunun paylaşımı yapan kişinin eşinde olduğu değil annelerin süper güçlerinde olduğunu pek çok kişi hatırlattı.
twitter.com

Bir anneden de destek geldi.

Bir anneden de destek geldi.
twitter.com

Evlatlar konuştu.

Evlatlar konuştu.
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Bazen rol mü yapıyorlar diye düşünenler de var.

Bazen rol mü yapıyorlar diye düşünenler de var.
twitter.com
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Radar gibi diyenler var.

Radar gibi diyenler var.
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Konuyu bir annenin sözleriyle kapatalım.

Konuyu bir annenin sözleriyle kapatalım.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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