Annelerin Olağanüstü Gözlemcilik Yetenekleri Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler

Modern zamanların en önemli gelişmeleri hep iletişim üzerine ama ne büyük bir tezattır ki herkes de iletişim çağında iletişememekten veya anlaşılamamaktan şikayetçi. Mesajımızı kimi zaman susarak kimi zaman tavır yaparak kimi zaman da bam bam söylesek de karşı tarafa iletemiyoruz veya karşı taraf almamayı seçiyor. Tabii bir istisna hariç. Süpersonik empati yetenekleriyle anneler leb demeden leblebiyi anlamaktan çok öte adeta mistik güçleriyle ne halde olduğumuzu anlayabiliyorlar.