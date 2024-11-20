"OK Boomer" Deyimine Gelen Birbirinden Yaratıcı Türkçe Öneriler

Z jenerasyonun eski jenerasyonları geçiştirmek, fikirlerine değer vermediğini söylemek için kullandığı bir tabir var. 'OK Boomer' deyimi Batı'da olduğu kadar ülkemizde de kullanılıyor. Tabii 1946 ve 1980 arası nesillere bu tabiri kullandıkları için bir de 1980 sonrası kendi ebeveynlerinin de girdiği gruba aynı amaçla 'OK Karen' denmeye başlandı. Tabii bu tabirlerin tam Türkçe hali yok. Gitmesek de görmesek de Twitter hesabını takip ettiğimiz Datça Belediyesi de bu tabirler için Türkçe önerilere açık olduğunu duyurdu.