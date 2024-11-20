"OK Boomer" Deyimine Gelen Birbirinden Yaratıcı Türkçe Öneriler
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"OK Boomer" Deyimine Gelen Birbirinden Yaratıcı Türkçe Öneriler
Z jenerasyonun eski jenerasyonları geçiştirmek, fikirlerine değer vermediğini söylemek için kullandığı bir tabir var. 'OK Boomer' deyimi Batı'da olduğu kadar ülkemizde de kullanılıyor. Tabii 1946 ve 1980 arası nesillere bu tabiri kullandıkları için bir de 1980 sonrası kendi ebeveynlerinin de girdiği gruba aynı amaçla 'OK Karen' denmeye başlandı. Tabii bu tabirlerin tam Türkçe hali yok. Gitmesek de görmesek de Twitter hesabını takip ettiğimiz Datça Belediyesi de bu tabirler için Türkçe önerilere açık olduğunu duyurdu.
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OK Karen, Z jenerasyonunun Karen isimli bir karakterden yola çıkarak kullandığı bir tabir. Genelde orta yaşların başındaki insanları ve özellikle kadınları geçiştirmek için kullanılıyor.
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2. Dünya Savaşı ardından doğup daha kolay iş ve mülk edinme imkanlarına sahip nesle "baby boomer" dendiği için daha üst yaşları geçiştirmek, söylediklerinin önemsiz olduğunu ironik bir şekilde dillendirmek için kullanılan "OK boomer" da oldukça popüler.
Datça Belediyesi de şöyle bir paylaşımla geldi.
Biraz argo biraz kibar pek çok yanıt geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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