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Flört Yeteneklerini Paylaşarak Neden Yalnız Olduklarını Kanıtlayan Kişiler

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Flört Yeteneklerini Paylaşarak Neden Yalnız Olduklarını Kanıtlayan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.11.2024 - 15:48

Gönül ilişkileri elbette önemli. Tabii bir ilişkinin başlaması için gerekli bazı durumlar var. Buna da kabaca flört diyoruz. Flört işi de biraz kabiliyet biraz da şans gerektiriyor. Şans işi kişiden kişiye değişse de kabiliyet eksikliği varsa yalnızlık kader olabiliyor. Bu hünerlerini veya hünersizliklerini temsili bir şekilde Twitter'da paylaşanlar da var. Bakalım kim neler paylaşmış?

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Soru şu şekildeydi;

Soru şu şekildeydi;
twitter.com

İlginç ekran görüntüleri geldi.

İlginç ekran görüntüleri geldi.
twitter.com

Beklentiyi minimumda tutanlar...

Beklentiyi minimumda tutanlar...
twitter.com

Üslubu ayarlayamayanlar...

Üslubu ayarlayamayanlar...
twitter.com

Aşırı net olanlar!

Aşırı net olanlar!
twitter.com
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Tok satıcılar

Tok satıcılar
twitter.com

Bir de şaka yapmaya çalışanlar.

Bir de şaka yapmaya çalışanlar.
twitter.com

Sohbet açarken zorlananlar...

Sohbet açarken zorlananlar...
twitter.com

Laftan anlamayanlar...

Laftan anlamayanlar...
twitter.com

Ofansif bir flört yöntemi izliyoruz.

Ofansif bir flört yöntemi izliyoruz.
twitter.com
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Sizde durumlar nasıl?

Sizde durumlar nasıl?
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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