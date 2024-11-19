Flört Yeteneklerini Paylaşarak Neden Yalnız Olduklarını Kanıtlayan Kişiler
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Flört Yeteneklerini Paylaşarak Neden Yalnız Olduklarını Kanıtlayan Kişiler
Gönül ilişkileri elbette önemli. Tabii bir ilişkinin başlaması için gerekli bazı durumlar var. Buna da kabaca flört diyoruz. Flört işi de biraz kabiliyet biraz da şans gerektiriyor. Şans işi kişiden kişiye değişse de kabiliyet eksikliği varsa yalnızlık kader olabiliyor. Bu hünerlerini veya hünersizliklerini temsili bir şekilde Twitter'da paylaşanlar da var. Bakalım kim neler paylaşmış?
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Soru şu şekildeydi;
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İlginç ekran görüntüleri geldi.
Beklentiyi minimumda tutanlar...
Üslubu ayarlayamayanlar...
Aşırı net olanlar!
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Tok satıcılar
Bir de şaka yapmaya çalışanlar.
Sohbet açarken zorlananlar...
Laftan anlamayanlar...
Ofansif bir flört yöntemi izliyoruz.
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Sizde durumlar nasıl?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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