Flört Yeteneklerini Paylaşarak Neden Yalnız Olduklarını Kanıtlayan Kişiler

Gönül ilişkileri elbette önemli. Tabii bir ilişkinin başlaması için gerekli bazı durumlar var. Buna da kabaca flört diyoruz. Flört işi de biraz kabiliyet biraz da şans gerektiriyor. Şans işi kişiden kişiye değişse de kabiliyet eksikliği varsa yalnızlık kader olabiliyor. Bu hünerlerini veya hünersizliklerini temsili bir şekilde Twitter'da paylaşanlar da var. Bakalım kim neler paylaşmış?