Yazılı Olmayan Kına Kurallarından Salih Bademci Kriterlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yazılı Olmayan Kına Kurallarından Salih Bademci Kriterlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yeni adı X eski adı Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi haftayı açtığımız Pazartesi günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftaya merhaba dediğimiz günün en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Bardakta hazır çorba da seviyor mu?
Böyle bir kural varmış.
👇
👇
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İlginç.
👇
Biraz da sitem...
Yalnızlıktan ulaşılamamak...
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Tekrar görüşmek üzere 👋
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