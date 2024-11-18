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Yazılı Olmayan Kına Kurallarından Salih Bademci Kriterlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yazılı Olmayan Kına Kurallarından Salih Bademci Kriterlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.11.2024 - 17:40

Yeni adı X eski adı Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi haftayı açtığımız Pazartesi günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftaya merhaba dediğimiz günün en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Bardakta hazır çorba da seviyor mu?

Bardakta hazır çorba da seviyor mu?
twitter.com

Böyle bir kural varmış.

Böyle bir kural varmış.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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İlginç.

İlginç.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Biraz da sitem...

Biraz da sitem...
twitter.com

Yalnızlıktan ulaşılamamak...

Yalnızlıktan ulaşılamamak...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Tekrar görüşmek üzere 👋

Tekrar görüşmek üzere 👋

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