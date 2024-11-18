Dubai Çikolatasının Popülerleşmesinin Ardından Abartmada Sınırımızın Olmadığını Gösteren Ürünler

Fıstıklı ve kadayıflı bir dolgu, etrafına çikolata kaplaması, üstüne biraz görsellik... Dünyada modası geçse de ülkemizde birkaç aydır Dubai çikolatası çılgınlığı yaşanıyor. Dört haneli ücretler, saatlerce süren uzun kuyruklar, siparişlere yetişemeyen üreticiler derken bu çikolatayı üretsin üretmesin herkes bundan bir pay alma derdinde. Bakalım suyunu çıkarmada bir dünya markası olduğumuzu kanıtlayan ürünler hangileri?