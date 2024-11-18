Dubai Çikolatasının Popülerleşmesinin Ardından Abartmada Sınırımızın Olmadığını Gösteren Ürünler
Dubai Çikolatasının Popülerleşmesinin Ardından Abartmada Sınırımızın Olmadığını Gösteren Ürünler
Fıstıklı ve kadayıflı bir dolgu, etrafına çikolata kaplaması, üstüne biraz görsellik... Dünyada modası geçse de ülkemizde birkaç aydır Dubai çikolatası çılgınlığı yaşanıyor. Dört haneli ücretler, saatlerce süren uzun kuyruklar, siparişlere yetişemeyen üreticiler derken bu çikolatayı üretsin üretmesin herkes bundan bir pay alma derdinde. Bakalım suyunu çıkarmada bir dünya markası olduğumuzu kanıtlayan ürünler hangileri?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuru fasulye pilav dolgusuyla pek de hoş olmayan bir açılış yapalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir vatandaş da antep fıstıklı değil de kısırlı bir dolgu denedi ve bunun adını Dubai kısırı koydu.
Görüntüdeki arkadaş bir zamanlar balıktı.
Dubai hamsisi ise görebileceğiniz en uç örnek...
Balık olur da tavuk olmaz mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dubai baklavası ise "e bu baklava zaten fıstıklı bir şey değil mi?" diye bazılarını sorgulatsa da işletmeciye göre epey talep gören bir ürün.
Çorumlu bir vatandaş da tarife leblebisel dokunuşlar ekleyerek viral oldu.
İşin kokusunu çıkarıp parfüm yapanlar...
Evet defteri de var!
Japonların acılığıyla meşhur wasabi sosunu dolgu yapıp arkadaşlarına denetenler de oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunların arasında en yenebilecek olanı da fındık dolgulu Trabzon çikolatası oldu.
Ancak burada da matematiksel bazı problemler var.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın