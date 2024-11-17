Dubai Çikolatası Furyası Bitmiyor: Şimdi de Çorumdan Leblebili "Çorum Çikolatası" Hamlesi Geldi

Bildiğiniz üzere son dönemdeki gündemimiz Dubai Çikolatası. Bu çikolata adeta bir fenomen haline gelmiş durumda. Dubai çikolatası için metrelerce sıra bekleyeninden evinde kendi imkanlarıyla yapana kadar sosyal medya Duabi Çikolatası paylaşımlarının hakimiyeti altında. Tabii bu süreçte ilginç denemeler de yapıldı. Hatta balıklı, tavuklu ve kısırlı Duabi Çikolatası'na kadar midemizi altüst eden birçok versiyonu ile karşılaştık.