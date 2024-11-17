Dubai Çikolatası Furyası Bitmiyor: Şimdi de Çorumdan Leblebili "Çorum Çikolatası" Hamlesi Geldi

Bildiğiniz üzere son dönemdeki gündemimiz Dubai Çikolatası. Bu çikolata adeta bir fenomen haline gelmiş durumda. Dubai çikolatası için metrelerce sıra bekleyeninden evinde kendi imkanlarıyla yapana kadar sosyal medya Duabi Çikolatası paylaşımlarının hakimiyeti altında. Tabii bu süreçte ilginç denemeler de yapıldı. Hatta balıklı, tavuklu ve kısırlı Duabi Çikolatası'na kadar midemizi altüst eden birçok versiyonu ile karşılaştık.
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Geçtiğimiz günlerde Trabzon'da bir kişi fındıklı Dubai Çikolatası yaparak yeni bir girişimde bulunmuştu.
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Ardından Çorum'dan da Dubai Çikolatası'na leblebili bir dokunuş geldi ve "Çorum Çikolatası" çıktı.
İşte o çikolata;
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Etmen eylemen bu işin sonu hiç iyi deel ... Bir Çorumlu olarak bilahare utandım..
Ben de Çorumluyum. Bundan önce birkaç kez denedim tabi bunu. Tadı gerçekten güzel oluyor. Özellikle bitterle buluşunca bambaşka ve sağlıklı hale geliyor. Öne... Devamını Gör
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