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Makarna Bizim de Kırmızı Çizgimiz: Bir İtalyan Makarna ile İlgili Hayat Kolaylaştıracak Hileleri Paylaştı

Makarna Bizim de Kırmızı Çizgimiz: Bir İtalyan Makarna ile İlgili Hayat Kolaylaştıracak Hileleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.11.2024 - 13:13

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Makarna, birçoğumuzun mutfaklarında vazgeçilmez bir yere sahip. Kolay ve hızlı hazırlanabilme özelliğiyle, aniden ortaya çıkan acil yemek ihtiyaçlarında ilk başvurduğumuz seçenek oluyor. Bu basit ama lezzetli yiyecek, hem pratikliği hem de doyurucu olmasıyla, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Sosyal medyada 'pizzavekebap' ismiyle bilinen hesabın videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. İtalyan Ricardo, bu sefer de bilgilendirici bir video ile geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCJkqn...
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Makarnanın anavatanında doğan Ricardo, makarna ile ilgili mutfak hileleri verdi.

Makarnanın anavatanında doğan Ricardo, makarna ile ilgili mutfak hileleri verdi.

Verdiği bilgiler pek çok kişinin beğenisini toplarken elbette güldürmeyi de ihmal etmedi.

Verdiği bilgiler pek çok kişinin beğenisini toplarken elbette güldürmeyi de ihmal etmedi.

İşte o ipuçları;

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