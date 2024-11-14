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Hapisten Yeni Çıkan Adamın "Hapisten Çıktıktan Sonra Şaşırdığım Şeyler" Videosu Özgürlüğün Önemini Hatırlattı

Hapisten Yeni Çıkan Adamın "Hapisten Çıktıktan Sonra Şaşırdığım Şeyler" Videosu Özgürlüğün Önemini Hatırlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.11.2024 - 09:29 Son Güncelleme: 14.11.2024 - 10:05

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Özgürlük dünyadaki en önemli değerlerden biri. Bu değer, insanlığın en temel haklarından biri ve bireylerin yaşamlarını kendi istek ve arzularına göre yönlendirebilmesinin tek yolu. İnsanın kendi kararlarını alabilme, düşüncelerini özgürce ifade edebilme ve hayatını kendi seçimleri doğrultusunda şekillendirebilme hakkı hayati bir öneme sahip. Özgürlük, bireylerin kendi potansiyellerini keşfetme ve hayatlarını kendi istekleri doğrultusunda yönlendirme fırsatı sunar. Bu yüzden, özgürlük, dünyadaki en değerli haklardan biri olarak kabul edilir.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCRcKe...
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Hapisten yeni çıkan bir adam, hapisten çıktıktan sonra kendisini şaşırtan şeyleri paylaştı.

Hapisten yeni çıkan bir adam, hapisten çıktıktan sonra kendisini şaşırtan şeyleri paylaştı.

Klimayı kontrol etmek, dondurma yemek gibi basit şeylerin bile onu şaşırtması, özgürlüğün önemini bir kere daha hatırlattı.

Klimayı kontrol etmek, dondurma yemek gibi basit şeylerin bile onu şaşırtması, özgürlüğün önemini bir kere daha hatırlattı.

İşte o video;

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