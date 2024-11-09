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Bu Nasıl Güç? Sarhoş Olan Arkadaşını Sırtında Taşıyan Kadın Metrodaki Yolcular Tarafından Takdirle Karşılandı

Bu Nasıl Güç? Sarhoş Olan Arkadaşını Sırtında Taşıyan Kadın Metrodaki Yolcular Tarafından Takdirle Karşılandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.11.2024 - 23:54

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Hayatın en büyük lütuf ve şanslarından biri kuşkusuz güvenilir bir dostun varlığıdır. Ailenin dışında, hiç tereddüt etmeden güvendiğiniz bir kişi, hayatınızı her bakımdan daha canlı ve renkli kılar. Gerçek bir dostluk, her koşulda birlikte olmayı, birbirine destek olmayı gerektirir. Her durumda yanınızda olacak bir dostunuzun olması, yaşamı önemli ölçüde hafifletir ve kolaylaştırır. Sosyal medyada bir kadının arkadaşı için yaptığı hareket beğeni topladı.

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Bir kadın, sarhoş olan arkadaşını sırtına alarak evine kadar götürdü.

Bir kadın, sarhoş olan arkadaşını sırtına alarak evine kadar götürdü.

Kadının bu hareketi metrodaki diğer yolcular tarafından takdir edilirken o anlar sosyal medyada viral oldu.

Kadının bu hareketi metrodaki diğer yolcular tarafından takdir edilirken o anlar sosyal medyada viral oldu.

Milyonlarca izlenen videoya 'Gerçek dostluk budur' yorumları yapıldı.

İşte o görüntüler;

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seremoni-.-

Taşıdığı hatun zaten zayıf, ben bile taşıyabilir takdire şayan bir durum yok ortada 😒