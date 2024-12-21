Neden? Yakışıklı Güvenlik İsmiyle Bilinen TikTok Fenomeni Ege Üniversitesi'nde Söyleşi Gerçekleştirdi

Günümüzde popülerlik elde etmek artık çocuk oyuncağı. Sosyal medya, herkesi birer yıldız haline getirebiliyor. Tiktok gibi platformlar ise bu durumu bir adım daha öteye taşıyor. Herhangi bir yeteneğin olmasa bile bir anda ünlü bir isim haline gelebiliyor hatta milyonlar kazanabiliyorsun. Bu yüzden de her gün yeni bir sosyal medya ünlüsü ile karşılaşabiliyoruz.