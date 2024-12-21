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Neden? Yakışıklı Güvenlik İsmiyle Bilinen TikTok Fenomeni Ege Üniversitesi'nde Söyleşi Gerçekleştirdi

Neden? Yakışıklı Güvenlik İsmiyle Bilinen TikTok Fenomeni Ege Üniversitesi'nde Söyleşi Gerçekleştirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.12.2024 - 21:02 Son Güncelleme: 21.12.2024 - 21:06

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Günümüzde popülerlik elde etmek artık çocuk oyuncağı. Sosyal medya, herkesi birer yıldız haline getirebiliyor. Tiktok gibi platformlar ise bu durumu bir adım daha öteye taşıyor. Herhangi bir yeteneğin olmasa bile bir anda ünlü bir isim haline gelebiliyor hatta milyonlar kazanabiliyorsun. Bu yüzden de her gün yeni bir sosyal medya ünlüsü ile karşılaşabiliyoruz.

Kaynak: https://x.com/onediocom/status/187052...
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TikTok'ta 'Yakışıklı Güvenlik' ismiyle bilinen ve kendine özgü dansıyla fenomen haline gelen Muhammet Sürmeli, Ege Üniversitesi'nde söyleşi gerçekleştirdi.

TikTok'ta 'Yakışıklı Güvenlik' ismiyle bilinen ve kendine özgü dansıyla fenomen haline gelen Muhammet Sürmeli, Ege Üniversitesi'nde söyleşi gerçekleştirdi.

İzleyenlerin neden gerçekleştirdiğine anlam veremediği o söyleşi sosyal medyada da gündem oldu.

İzleyenlerin neden gerçekleştirdiğine anlam veremediği o söyleşi sosyal medyada da gündem oldu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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