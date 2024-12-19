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Orkun Işıtmak YouTube'un En Çok İzlenen Fenomeni Mr.Beast ile Bir Araya Geldi

Orkun Işıtmak YouTube'un En Çok İzlenen Fenomeni Mr.Beast ile Bir Araya Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.12.2024 - 18:09

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Orkun Işıtmak Türkiye'de YouTube denince akla ilk gelen isim. Kendisi yıllardır Youtube camiasına emek veriyor. Bugüne kadar dikkat çeken birçok videoya imza attı. Her geçen gün çıtayı daha da yükselten Orkun Youtube izleyicisini heyecanlandıran bir haber verdi. Türkiye'nin en çok izlenen Youtuber'larından biri olan Orkun, dünyanın en çok izlenen Youtuber'ı ile bir araya geldi.

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Orkun Işıtmak, YouTube'un en çok izlenen ismi Mr. Beast ile bir etkinlikte yan yana geldi.

Orkun Işıtmak, YouTube'un en çok izlenen ismi Mr. Beast ile bir etkinlikte yan yana geldi.

Hatta en çok izlenen video serilerinden birine de Mr. Beast'i konuk ederek onu yalan makinesine bağladı.

Hatta en çok izlenen video serilerinden birine de Mr. Beast'i konuk ederek onu yalan makinesine bağladı.

Videonun çekim anından paylaştığı kısa bir görüntü hayranlarını heyecanlandırdı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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