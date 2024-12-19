Orkun Işıtmak YouTube'un En Çok İzlenen Fenomeni Mr.Beast ile Bir Araya Geldi

Orkun Işıtmak Türkiye'de YouTube denince akla ilk gelen isim. Kendisi yıllardır Youtube camiasına emek veriyor. Bugüne kadar dikkat çeken birçok videoya imza attı. Her geçen gün çıtayı daha da yükselten Orkun Youtube izleyicisini heyecanlandıran bir haber verdi. Türkiye'nin en çok izlenen Youtuber'larından biri olan Orkun, dünyanın en çok izlenen Youtuber'ı ile bir araya geldi.