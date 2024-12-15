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1999 vs 2024: Eski Vücut Geliştirme Sporcuları ile Yeni Nesil Sporcuların Fizikleri Karşılaştırıldı

1999 vs 2024: Eski Vücut Geliştirme Sporcuları ile Yeni Nesil Sporcuların Fizikleri Karşılaştırıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.12.2024 - 12:14

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Vücut geliştirme, kendine özgü bir disiplin olarak karşımıza çıkar. Bu alanda başarının anahtarı, disiplinli bir yaklaşım ve doğru bir strateji gerektirir. Her bireyin vücut yapısı, genetik özellikleri ve metabolizma hızı farklı olduğundan, herkes için geçerli olabilecek tek bir vücut geliştirme programı yoktur. Bu nedenle, kişinin kendi vücut yapısını ve ihtiyaçlarını anlaması, ona en uygun programı belirlemesi gerekmektedir. Bunun yanında kullanılan bazı ilaçlar da oldukça tartışmalı bildiğiniz üzere.

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Sosyal medyada eski ve yeni nesil vücut geliştirme sporcularının vücutları karşılaştırdı ve ortaya ciddi bir dark çıktı.

Sosyal medyada eski ve yeni nesil vücut geliştirme sporcularının vücutları karşılaştırdı ve ortaya ciddi bir dark çıktı.

Kimileri bunun, eskiden kimyasalların kullanımının daha kontrolsüz olmadından kaynaklı olduğunu savunurken kimileri ise o dönemli besinlerin kalitesine bağladı.

Kimileri bunun, eskiden kimyasalların kullanımının daha kontrolsüz olmadından kaynaklı olduğunu savunurken kimileri ise o dönemli besinlerin kalitesine bağladı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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