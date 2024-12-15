1999 vs 2024: Eski Vücut Geliştirme Sporcuları ile Yeni Nesil Sporcuların Fizikleri Karşılaştırıldı

Vücut geliştirme, kendine özgü bir disiplin olarak karşımıza çıkar. Bu alanda başarının anahtarı, disiplinli bir yaklaşım ve doğru bir strateji gerektirir. Her bireyin vücut yapısı, genetik özellikleri ve metabolizma hızı farklı olduğundan, herkes için geçerli olabilecek tek bir vücut geliştirme programı yoktur. Bu nedenle, kişinin kendi vücut yapısını ve ihtiyaçlarını anlaması, ona en uygun programı belirlemesi gerekmektedir. Bunun yanında kullanılan bazı ilaçlar da oldukça tartışmalı bildiğiniz üzere.