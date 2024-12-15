Gözünü Kaybediyordu: Yapılan Bir Kardan Adamı Bozmak İsteyen Genç Felaketin Eşiğinden Döndü

Hayatın kaçınılmaz bir parçası olan görünmez kazalar, hepimizin başına gelebilecek durumlar. Ancak bazen, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde, gereksiz riskler alarak bu durumların oluşmasına zemin hazırlayabiliyoruz. Bu nedenle, hayatımızı olumsuz etkileyebilecek bu tür kazaları önlemek adına, gereksiz risklerden kaçınmak ve dikkatli olmak büyük önem taşıyor. Özellikle mesele sosyal medya olunca insanlar fotoğraf ve video uğruna oldukça anlamsız riskler alabiliyor.