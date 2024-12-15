Gözünü Kaybediyordu: Yapılan Bir Kardan Adamı Bozmak İsteyen Genç Felaketin Eşiğinden Döndü

Hayatın kaçınılmaz bir parçası olan görünmez kazalar, hepimizin başına gelebilecek durumlar. Ancak bazen, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde, gereksiz riskler alarak bu durumların oluşmasına zemin hazırlayabiliyoruz. Bu nedenle, hayatımızı olumsuz etkileyebilecek bu tür kazaları önlemek adına, gereksiz risklerden kaçınmak ve dikkatli olmak büyük önem taşıyor. Özellikle mesele sosyal medya olunca insanlar fotoğraf ve video uğruna oldukça anlamsız riskler alabiliyor.
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Bir genç, dev kardan adamı bozduğu anları kaydetmek istedi.
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Düştüğü esnada kardan adamın üzerinde bulunan bir genç gözüne saplanınca neye uğradığını şaşırdı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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