Son Yılların Popüler İşlemi "Göz Rengi Değiştirme" Operasyonu ile İstedikleri Göz Rengine Kavuşanlar

Estetik sektörü son dönemde akılalmaz bir boyuta ulaştı. Bu alanda hizmet veren uzmanlar, teknolojinin sunduğu imkanlarla birlikte, insanların görünüşlerini tamamen onların istediği biçimde dönüştürme kapasitesine sahip oldu. Geçmişte yalnızca bilinen birkaç operasyon varken şimdi tepeden tırnağa, beğenmediğimiz her yeri değiştirmek mümkün hale geldi. Bu operasyonların, son yıllarda en öne çıkanı da 'göz rengi değiştirme' operasyonları. Fakat bu operasyonların olası zararları henüz tam olarak bilinmiyor.
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Bir doktor, göz renklerini değiştirdi hastalarının operasyondan sonra yaşadığı mutluluk anlarını paylaştı.
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Operasyonu geçirenlerin elde ettiği ilginç göz rengi ve gözlerinin durmaksızın sulanıyor olması dikkat çekti.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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