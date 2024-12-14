Son Yılların Popüler İşlemi "Göz Rengi Değiştirme" Operasyonu ile İstedikleri Göz Rengine Kavuşanlar

Estetik sektörü son dönemde akılalmaz bir boyuta ulaştı. Bu alanda hizmet veren uzmanlar, teknolojinin sunduğu imkanlarla birlikte, insanların görünüşlerini tamamen onların istediği biçimde dönüştürme kapasitesine sahip oldu. Geçmişte yalnızca bilinen birkaç operasyon varken şimdi tepeden tırnağa, beğenmediğimiz her yeri değiştirmek mümkün hale geldi. Bu operasyonların, son yıllarda en öne çıkanı da 'göz rengi değiştirme' operasyonları. Fakat bu operasyonların olası zararları henüz tam olarak bilinmiyor.