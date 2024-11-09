Atlı Polis Yol Kenarında Taraftar Grubunu Görüntüleyen Kadınları Rahatsız Eden Adamı Yere Serdi

Ülkemizde tanık olmadığımız atlı polisler, birçok yabancı ülkede aktif olarak görev yapıyor. Bu atlı polisler, genellikle büyük şehirlerde ve özel etkinliklerde karşımıza çıkıyor. Bu alışılmadık durum, aslında birçok ülkenin günlük hayatının bir parçası. Özellikle kalabalık alanları belli bir yükseklikten görebilmeyi sağladıkları, dar alanlardan rahatlıkla geçebildikleri, hızlı ve aynı zamanda güvenli oldukları için tercih edildikleri söyleniyor. Ayrıca bazen duruma oldukça hızlı müdahale edebilmeyi de sağlıyor. Hatta ortaya oldukça ilginç görüntüler çıkabiliyor.
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Bir kadın, yürüyüş gerçekleştiren taraftar grubunu çekerken, gruptan bir adam kadınların yanına gelerek onları rahatsız edici bir şekilde görüntülemeye başladı.
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Bunu gören atlı polis duruma müdahale edince, adam neye uğradığını şaşırdı.
İşte o anlar;
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