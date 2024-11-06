Dr. Taner Teymur Narsist Bireylerin İlişki İçerisindeki Tutum ve Davranışlarının Karşı Tarafa Etkisini Anlattı

Narsist kişilikler, yaşamın her alanında önemli bir problem oluştururken, bu durum ilişkiler söz konusu olduğunda daha karmaşık ve ciddi bir boyuta ulaşıyor. Bu tür bireyler, genellikle çevresindekileri zor durumda bırakarak, hem sosyal hem de özel yaşamlarında büyük bir sorun haline geliyorlar. İlişkilerde ise, narsist kişiliklerin oluşturduğu bu problem, daha yoğun ve daha derin bir şekilde hissediliyor. Bu durum, ilişkilerin sağlıklı ve dengeli bir şekilde ilerlemesini engelliyor ve çoğu zaman çatışmalara yol açıyor. Aynı zamanda kişinin ilerleyen yaşamını ve sonraki ilişkilerini de büyük ölçüde etkiliyor.