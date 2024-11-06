Şehir Merkezlerimizde Bulunan Birbirinden İlginç Heykeller Yabancıların da Diline Düştü

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DB3eSP...
Şehir merkezlerimizde bulunan birbirinden ilginç heykeller her dönem tartışma konusu oluyor bildiğiniz üzere. Şehrin öne çıkan özelliklerini simgelemesi amaçlanan bu heykeller sanattan uzak oluşları ve ilginç görüntüleri ile özellikle o şehirde yaşayanları pek memnun etmiyor. Tasarlayanların tam olarak ne düşündüklerini kestiremediğimiz bu heykeller şehirlerimizin merkezini süslüyor. İşin garip tarafı her geçen gün bir yensini daha gördüğümüz bu heykellerin tasarımlarındanda herhangi bir ilerleme olmuyor.
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Bu birbirinden ilginç heykeller, yabancı bir TikTok kullanıcısının da dikkatini çekti.
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Sosyal medyada neden Türkiye'deki her şehrin merkezinde bu tarz heykeller olduğunu soran kullanıcıya mantıklı bir cevap verebilen olmadı.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Dünya Türk çağdaş sanatını anlamaya hazır değil..."
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"Çünkü bütün heykelleri bir araya getirdiğinde büyük bir Türk Kahvaltısı yapacaksın"
"Türkiye'yi seviyorum ama sanat ya da dekorasyon zevkleri yok"
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