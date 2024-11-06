Görüş Bildir
Haberler
Video
Şehir Merkezlerimizde Bulunan Birbirinden İlginç Heykeller Yabancıların da Diline Düştü

Şehir Merkezlerimizde Bulunan Birbirinden İlginç Heykeller Yabancıların da Diline Düştü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.11.2024 - 18:54 Son Güncelleme: 06.11.2024 - 19:11

İçerik Devam Ediyor

Şehir merkezlerimizde bulunan birbirinden ilginç heykeller her dönem tartışma konusu oluyor bildiğiniz üzere. Şehrin öne çıkan özelliklerini simgelemesi amaçlanan bu heykeller sanattan uzak oluşları ve ilginç görüntüleri ile özellikle o şehirde yaşayanları pek memnun etmiyor. Tasarlayanların tam olarak ne düşündüklerini kestiremediğimiz bu heykeller şehirlerimizin merkezini süslüyor. İşin garip tarafı her geçen gün bir yensini daha gördüğümüz bu heykellerin tasarımlarındanda herhangi bir ilerleme olmuyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DB3eSP...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu birbirinden ilginç heykeller, yabancı bir TikTok kullanıcısının da dikkatini çekti.

Bu birbirinden ilginç heykeller, yabancı bir TikTok kullanıcısının da dikkatini çekti.

Sosyal medyada neden Türkiye'deki her şehrin merkezinde bu tarz heykeller olduğunu soran kullanıcıya mantıklı bir cevap verebilen olmadı.

Sosyal medyada neden Türkiye'deki her şehrin merkezinde bu tarz heykeller olduğunu soran kullanıcıya mantıklı bir cevap verebilen olmadı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Dünya Türk çağdaş sanatını anlamaya hazır değil..."

"Dünya Türk çağdaş sanatını anlamaya hazır değil..."

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Çünkü bütün heykelleri bir araya getirdiğinde büyük bir Türk Kahvaltısı yapacaksın"

"Çünkü bütün heykelleri bir araya getirdiğinde büyük bir Türk Kahvaltısı yapacaksın"

"Türkiye'yi seviyorum ama sanat ya da dekorasyon zevkleri yok"

"Türkiye'yi seviyorum ama sanat ya da dekorasyon zevkleri yok"

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın