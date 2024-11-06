Şehir Merkezlerimizde Bulunan Birbirinden İlginç Heykeller Yabancıların da Diline Düştü

Şehir merkezlerimizde bulunan birbirinden ilginç heykeller her dönem tartışma konusu oluyor bildiğiniz üzere. Şehrin öne çıkan özelliklerini simgelemesi amaçlanan bu heykeller sanattan uzak oluşları ve ilginç görüntüleri ile özellikle o şehirde yaşayanları pek memnun etmiyor. Tasarlayanların tam olarak ne düşündüklerini kestiremediğimiz bu heykeller şehirlerimizin merkezini süslüyor. İşin garip tarafı her geçen gün bir yensini daha gördüğümüz bu heykellerin tasarımlarındanda herhangi bir ilerleme olmuyor.