Binlerce Bisiklet Çıktı: Bisikletleriyle Ünlü Amsterdam'da Kanala Düşen Bisikletlerin Toplandığı Anlar

Amsterdam, bisiklet kullanımının yoğunlukla tercih edildiği bir şehir olarak bilinir. Bu şehirde, bisikletle ulaşımın yaygınlaşması, günlük yaşamın önemli bir parçasıdır. İster yerel halk olsun, ister turistler, Amsterdam sokaklarında bisiklet sürmek, bu şehrin kültürel dokusunu ve yaşam tarzını yansıtan bir deneyimdir. İnsanların çoğu, işe gitmek, alışveriş yapmak veya sadece keyifli bir tur atmak için bisikleti tercih eder. Bu durum, Amsterdam'ın hem çevre dostu bir şehir olmasını sağlar, hem de trafik yoğunluğunu azaltır.