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Binlerce Bisiklet Çıktı: Bisikletleriyle Ünlü Amsterdam'da Kanala Düşen Bisikletlerin Toplandığı Anlar

Binlerce Bisiklet Çıktı: Bisikletleriyle Ünlü Amsterdam'da Kanala Düşen Bisikletlerin Toplandığı Anlar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.11.2024 - 16:44

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Amsterdam, bisiklet kullanımının yoğunlukla tercih edildiği bir şehir olarak bilinir. Bu şehirde, bisikletle ulaşımın yaygınlaşması, günlük yaşamın önemli bir parçasıdır. İster yerel halk olsun, ister turistler, Amsterdam sokaklarında bisiklet sürmek, bu şehrin kültürel dokusunu ve yaşam tarzını yansıtan bir deneyimdir. İnsanların çoğu, işe gitmek, alışveriş yapmak veya sadece keyifli bir tur atmak için bisikleti tercih eder. Bu durum, Amsterdam'ın hem çevre dostu bir şehir olmasını sağlar, hem de trafik yoğunluğunu azaltır.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBvb4s...
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Amsterdam'da kanala dülen bisikletlerin toplandığı anlar paylaşıldı.

Amsterdam'da kanala dülen bisikletlerin toplandığı anlar paylaşıldı.

Her yıl 6000'e yakın bisikletin çıkarıldığı kanaldan dakikalar içinde onlarca bisikletin çıktığı görüldü.

Her yıl 6000'e yakın bisikletin çıkarıldığı kanaldan dakikalar içinde onlarca bisikletin çıktığı görüldü.

İşte o anlar;

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