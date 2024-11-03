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Korkunç Kostüm Dediğin: Bir Çift Cadılar Bayramı Kutlamasına 'Ebeveyn' Kostümü ile Katıldı

Korkunç Kostüm Dediğin: Bir Çift Cadılar Bayramı Kutlamasına 'Ebeveyn' Kostümü ile Katıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.11.2024 - 14:25 Son Güncelleme: 03.11.2024 - 14:28

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Cadılar Bayramı dünyanın dört bir yanında kutlanmaya başladı. Kostüm konusunda yaratıcılığını konuşturan insanlar özellikle sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Korkutucu kostümlerin ön plana çıktığı bu bayramda, elbette herkesin 'korkunç' kavramı da farklı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBnvjV...
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Bir çift Cadılar Bayramı kutlamasına 'ebeveyn' kostümü ile katıldı.

Bir çift Cadılar Bayramı kutlamasına 'ebeveyn' kostümü ile katıldı.

Yeni ebeveyn olan herkesin son derece hak verdiği kostüm sosyal medyada da beğeni topladı.

Yeni ebeveyn olan herkesin son derece hak verdiği kostüm sosyal medyada da beğeni topladı.

İşte o kostümler;

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