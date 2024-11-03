Korkunç Kostüm Dediğin: Bir Çift Cadılar Bayramı Kutlamasına 'Ebeveyn' Kostümü ile Katıldı

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6 Yaşındaki Şirin'in Olaydan Bir Gün Önce Bir Simitçiden Askıda Poğaça Aldığı Görüntüler Ortaya Çıktı

Güney Kore'de Gizlice Fotoğraf Çekenlere Verilen Caydırıcı Cezalar ''Darısı Ülkemizin Başına'' Dedirtti

Ak Parti Milletvekili Mustafa Varank Bursa'da Üretilen Arazi Aracının Deneme Sürüşünde Kaza Geçirdi

Mustafa Kemal Atatürk ile Yaşadığı Bir Anıyı Anlatan Vatandaş Hem Duygulandı Hem Duygulandırdı

Malezya'ya Giden Bir Turist Kadınlar ve Erkekler İçin Ayrı Bölümleri Olan Treni Paylaştı

Metin Akpınar Artan Ev Fiyatları Hakkında Konuştu: ''Emeklinin Başını Sokacak Bir Yer Alması Mümkün Olmalı"