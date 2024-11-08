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"Erkekler Kendilerinden Düşük Gelire Sahip Kadınları Tercih Eder" Diyen Kadın Yeni Bir Tartışma Başlattı

"Erkekler Kendilerinden Düşük Gelire Sahip Kadınları Tercih Eder" Diyen Kadın Yeni Bir Tartışma Başlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.11.2024 - 23:13

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Son dönemde ikili ilişkilerde maddiyat meselesi sık sık tartışılıyor. Bu durum, hem romantik ilişkilerde hem de arkadaşlık ilişkilerinde kendini gösteriyor. İki taraf arasında maddi konuların dengesizliği, çatışmalara ve huzursuzluğa mı sebep olur yoksa bu bir denge midir meselesi her konuda olduğu gibi bi konuda da ülkeyi ikiye bölmüş durumda. Aynı zamanda kadının mı yoksa erkeğin mi daha yüksek gelire sahip olması gerektiği de bir başka tartışma konusu. Tüm bu tartışmaların arasında bir TikTok kullanıcısı ortaya yeni bir fikir attı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@merileee/vide...
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'merileee' isimli TikTok kullanıcısı erkeklerin zengin kadınları değil, kendilerinden daha düşük maddiyata sahip kadınları tercih ettiğini iddia etti ve bunun gerekçelerini açıkladı.

'merileee' isimli TikTok kullanıcısı erkeklerin zengin kadınları değil, kendilerinden daha düşük maddiyata sahip kadınları tercih ettiğini iddia etti ve bunun gerekçelerini açıkladı.

Kendilerinden daha düşük gelire sahip kadınları mutlu etmelerinin daha kolay olduğunu düşündüklerinden, zengin kadınlardan uzak durduklarını söyleyen kadın yeni bir tartışma başlattı.

Kendilerinden daha düşük gelire sahip kadınları mutlu etmelerinin daha kolay olduğunu düşündüklerinden, zengin kadınlardan uzak durduklarını söyleyen kadın yeni bir tartışma başlattı.

İşte o video;

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Bozkurt

Videonun kaynağına baktım. Kadının saçıyla ilgili sorular ve övgüler gelmiş. Yani ortada bir tartışma olduğunu iddia eden sadece Onedio. :)