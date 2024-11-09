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Çevredekiler Sakinleştirmeye Çalıştı: Emanet Motosikletle Kaza Yapan Bir Genç Sinir Krizi Geçirdi

Çevredekiler Sakinleştirmeye Çalıştı: Emanet Motosikletle Kaza Yapan Bir Genç Sinir Krizi Geçirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.11.2024 - 19:56

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Motosiklet, bazıları için sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir tutku, bir yaşam biçimi. Ancak bu tutkunun yanında, tehlikeli bir yönü de bulunuyor. Motosiklet kullanmanın heyecanı ve özgürlük hissi, bir yandan da riskler ve tehlikeleri beraberinde getiriyor. Bu nedenle, motosiklet kullanırken dikkatli ve tedbirli olmak büyük önem taşıyor. Fakat elbette kaza hiç beklenmedik anlarda gelebiliyor.

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Bir genç, emanet aldığı motosikletle ilerlerken bir arabaya çarptı ve motor hasar aldı.

Bir genç, emanet aldığı motosikletle ilerlerken bir arabaya çarptı ve motor hasar aldı.

Motorun halini görünce sinir krizi geçiren genci çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.

Motorun halini görünce sinir krizi geçiren genci çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.

İşte o anlar;

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