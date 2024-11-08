Elazığ'da Meydana Gelen Depremde Kaçmak Yerine Video Çekmeye Başlayan Dükkan Sahibini Müşterisi Uyardı

Ülkemiz sayısız kez deprem felaketleri ile sarsıldı bildiğiniz üzere. Bugün yürekleri ağızlara getiren bir haber de Elzağı'dan geldi. Saat 17.00 sularında meydana gelen deprem pek çok çevre ilde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünün 5 olduğunu açıkladı. Elbette deprem anında korku dolu anlar kadar ilginç olaylar da yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Depreme dükkanında yakalanan bir esnaf o anları cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adamın kaçmadığını gören bir müşteri "Abi video çekeceğine çıksana" diyerek kendisini uyarsa da, dükkan sahibi video çekmeye devam etti.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın