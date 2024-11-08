Elazığ'da Meydana Gelen Depremde Kaçmak Yerine Video Çekmeye Başlayan Dükkan Sahibini Müşterisi Uyardı

Ülkemiz sayısız kez deprem felaketleri ile sarsıldı bildiğiniz üzere. Bugün yürekleri ağızlara getiren bir haber de Elzağı'dan geldi. Saat 17.00 sularında meydana gelen deprem pek çok çevre ilde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünün 5 olduğunu açıkladı. Elbette deprem anında korku dolu anlar kadar ilginç olaylar da yaşandı.