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Yine Yürekler Ağza Geldi: Elazığ'da Meydana Gelen 5.0 Büyüklüğündeki Deprem Anı Kameralara Yansıdı

Yine Yürekler Ağza Geldi: Elazığ'da Meydana Gelen 5.0 Büyüklüğündeki Deprem Anı Kameralara Yansıdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.11.2024 - 18:25

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Ülkemiz, deprem kuşağında yer alıyor bildiğiniz üzere. Özellikle son yıllarda pek çok deprem gerçeğiyle yüzleştik. 6 Şubat günü yaşadığımız felaketin yaralarını yeni yeni sarıyorken Elazığ'dan korkutan haber geldi.  AFAD, merkez üssü Elazığ olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğünün 5 olduğu öğrenildi.

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Saat 17.04'te meydana gelen deprem Batman, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş ve çevre illerden de hissedildi.

Saat 17.04'te meydana gelen deprem Batman, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş ve çevre illerden de hissedildi.

O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İşte o anlar;

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