Yine Yürekler Ağza Geldi: Elazığ'da Meydana Gelen 5.0 Büyüklüğündeki Deprem Anı Kameralara Yansıdı

Ülkemiz, deprem kuşağında yer alıyor bildiğiniz üzere. Özellikle son yıllarda pek çok deprem gerçeğiyle yüzleştik. 6 Şubat günü yaşadığımız felaketin yaralarını yeni yeni sarıyorken Elazığ'dan korkutan haber geldi. AFAD, merkez üssü Elazığ olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğünün 5 olduğu öğrenildi.