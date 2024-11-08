Yine Yürekler Ağza Geldi: Elazığ'da Meydana Gelen 5.0 Büyüklüğündeki Deprem Anı Kameralara Yansıdı

Ülkemiz, deprem kuşağında yer alıyor bildiğiniz üzere. Özellikle son yıllarda pek çok deprem gerçeğiyle yüzleştik. 6 Şubat günü yaşadığımız felaketin yaralarını yeni yeni sarıyorken Elazığ'dan korkutan haber geldi. AFAD, merkez üssü Elazığ olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğünün 5 olduğu öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saat 17.04'te meydana gelen deprem Batman, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş ve çevre illerden de hissedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın