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Acil Vakaya Giden Bir Ambulans Sıkışık Trafikte Kalınca Yardımına Bir Motosiklet Sürücüsü Yetişti

Acil Vakaya Giden Bir Ambulans Sıkışık Trafikte Kalınca Yardımına Bir Motosiklet Sürücüsü Yetişti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.11.2024 - 19:23

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Hayati önem taşıyan acil yardım ekiplerinin kıymeti tartışılmaz. Bu nedenle, onların görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak iyilikten öte bir sorumluluk. Onların etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmeleri için gereken desteği sağlamak, toplumun genel sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşır. Fakat maalesef son dönemde bilinçli olarak ambulansa yol vermeyenlerin görüntüleriyle bile karşılaştık. Tam böyle bir dönemde herkese umut veren bir olay yaşandı.

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Vakaya yetişmeye çalışan bir ambulans trafikte kalınca imdadına bir motosiklet sürücüsü yetişti.

Vakaya yetişmeye çalışan bir ambulans trafikte kalınca imdadına bir motosiklet sürücüsü yetişti.

Önden giderek ambulansa yolu açan motorcunun bu hareketi, son dönemde ambulansa bilerek yol vermeyenleri bile gördüğümüz şu günlerde hepimize umut verdi.

Önden giderek ambulansa yolu açan motorcunun bu hareketi, son dönemde ambulansa bilerek yol vermeyenleri bile gördüğümüz şu günlerde hepimize umut verdi.

İşte o anlar;

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