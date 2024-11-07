Düşme Sonucu İşitme Kaybı Yaşayan Çocuğun 7 Yıl Sonra İlk Kez Duyduğu Anlar Kalpleri Isıttı

Sağlık dünyada sahip olunabilecek en değerli şey. Çoğunlukla onu kaybetmeden bu durumun farkında varamıyoruz. Sağlık problemleri herkes için oldukça zorlayıcı ve yıpratıcı bir süreç. Ancak söz konusu çocuklar olduğunda, bu durum daha da karmaşık ve zorlu bir hale bürünebiliyor. Çünkü bu durum, hem çocukları hem de ailelerini derinden etkiliyor.