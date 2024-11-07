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Düşme Sonucu İşitme Kaybı Yaşayan Çocuğun 7 Yıl Sonra İlk Kez Duyduğu Anlar Kalpleri Isıttı

Düşme Sonucu İşitme Kaybı Yaşayan Çocuğun 7 Yıl Sonra İlk Kez Duyduğu Anlar Kalpleri Isıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.11.2024 - 12:37

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Sağlık dünyada sahip olunabilecek en değerli şey. Çoğunlukla onu kaybetmeden bu durumun farkında varamıyoruz. Sağlık problemleri herkes için oldukça zorlayıcı ve yıpratıcı bir süreç. Ancak söz konusu çocuklar olduğunda, bu durum daha da karmaşık ve zorlu bir hale bürünebiliyor.  Çünkü bu durum, hem çocukları hem de ailelerini derinden etkiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DB-9ob...
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Düşme sonucu işitme kaybı yaşayan bir çocuğun, 7 yıl sonra ilk kez duyduğu anlar sosyal medyada viral oldu.

Düşme sonucu işitme kaybı yaşayan bir çocuğun, 7 yıl sonra ilk kez duyduğu anlar sosyal medyada viral oldu.

Gördüğü tedavinin ardından yeniden duymaya başlayan çocuğun ve annesinin mutluluk gözyaşları izleyenleri de mutlu etti.

Gördüğü tedavinin ardından yeniden duymaya başlayan çocuğun ve annesinin mutluluk gözyaşları izleyenleri de mutlu etti.

İşte o anlar;

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