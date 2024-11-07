Bir Uzman Açıkladı: 2 Hafta Hiç Şeker Tüketmemenin Vücuda Nasıl Bir Etkisi Olur?

Son dönemde şekerin zararları konusunda genel bir bilinçlenme söz konusu. Bu beyaz kristallerin sağlığımız üzerindeki olumsuz etkileri, artık çoğu kişi tarafından kabul edilen bir gerçeklik haline geldi. Şeker, sadece tatlı bir lezzet katkısı olmanın ötesinde, sağlığımızı ciddi anlamda tehdit eden bir unsurdur. Bu nedenle, şeker tüketiminin kontrol altına alınması ve gerektiğinde sınırlanması, sağlıklı bir yaşam sürdürmek adına önemli bir adım olarak görülüyor. Pek çok kişi de şekeri hayatından tamamen çıkarttı.