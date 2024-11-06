Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, gastronomi dünyasının en saygın isimlerinden biri. Yeme içme konusunda son derece bilgili ve deneyimli olan Milör, Türkiye ve dünya mutfakları hakkında derin bir anlayışa sahip. Yemeklerin lezzetini, sunumunu ve kalitesini değerlendiren Milor, aynı zamanda restoranları da inceliyor. Kendine özgü tarzı ve keskin diliyle tanınan Milor, yemek yazarlığı ve eleştirmenliği alanında Türkiye'nin en etkili isimlerinden biri. Gastronomi dünyasına yön veren bir otorite olarak, Vedat Milor'un yorumları ve değerlendirmeleri, hem sektör profesyonelleri hem de yemek severler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
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Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Vedat Milor "İlk kez Türk mutfağı yiyecek birine ne yedirirsiniz?" sorusunu yanıtladı.
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Vedat Milor'un verdiği cevabı kimileri çok yerinde bulsa da beğenmeyenler de oldu.
İşte o açıklama;
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