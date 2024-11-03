Bir Estetik Cerrah Hekim Olarak Kendisine Asla Yapmayacağı Uygulamaları Açıkladı

Son dönemde estetik ihtiyaçtan çok bir modaya dönüştü bildiğiniz üzere. Geçmişte yalnızca belli alanlar için yapılan bu uygulamalara her gün bir yenisi ekleniyor. Öyle ki, daha önce hiç farketmediğiniz bölgelerimizi bile, bu yeni moda uygulamalar yüzünden beğenmemeye başlayabiliyoruz.