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Malezya'ya Giden Bir Turist Kadınlar ve Erkekler İçin Ayrı Bölümleri Olan Treni Paylaştı

Malezya'ya Giden Bir Turist Kadınlar ve Erkekler İçin Ayrı Bölümleri Olan Treni Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.11.2024 - 09:36

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Dünyanın dört bir yanında taciz olayları artarken bazı yerlerde bunun için bulunan çözümler oldukça ilginç olabiliyor. Caydırıcı cezalar ya da eğitim yerine tacizciyi anlık olarak engellemekten öteye gidemeyen bu yöntemler, giderek yayılıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBb4sg...
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Malezya'ya seyahat eden bir turist, kadınlar için ayrı bir alanı olan treni paylaştı.

Malezya'ya seyahat eden bir turist, kadınlar için ayrı bir alanı olan treni paylaştı.

Daha önce bir benzerini Japonya'da gördüğümüz bu tren fikri kimilerine mantıklı gelirken kimileri ise bu ayrıştırıcılığın saçma olduğunu vurguladı.

Daha önce bir benzerini Japonya'da gördüğümüz bu tren fikri kimilerine mantıklı gelirken kimileri ise bu ayrıştırıcılığın saçma olduğunu vurguladı.

İşte o tren;

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