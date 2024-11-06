İlber Ortaylı'nın Trump'ın Amerikan Başkanı Olmasına Yaptığı Yorum Güldürdü: "Hödük Bir Durum"

Bildiğiniz üzere bugün tüm dünyanın gündemi ABD'deki seçimdi. Kamala Haris ve Donald Trump'ın karşı karşıya geldiği seçimin galibi Donald Trump oldu. İkinci kez başkan seçilen Trump'ın galibiyeti en az ABD kadar ülkemizde de gündemdeydi. Hatta mizahşörler ABD seçimlerini de bir komedi şölenine çevirdi. Ortaya birbirinden komik paylaşımlar çıktı.