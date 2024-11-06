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İlber Ortaylı'nın Trump'ın Amerikan Başkanı Olmasına Yaptığı Yorum Güldürdü: "Hödük Bir Durum"

İlber Ortaylı'nın Trump'ın Amerikan Başkanı Olmasına Yaptığı Yorum Güldürdü: "Hödük Bir Durum"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.11.2024 - 21:48 Son Güncelleme: 06.11.2024 - 22:03

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Bildiğiniz üzere bugün tüm dünyanın gündemi ABD'deki seçimdi. Kamala Haris ve Donald Trump'ın karşı karşıya geldiği seçimin galibi Donald Trump oldu. İkinci kez başkan seçilen Trump'ın galibiyeti en az ABD kadar ülkemizde de gündemdeydi. Hatta mizahşörler ABD seçimlerini de bir komedi şölenine çevirdi. Ortaya birbirinden komik paylaşımlar çıktı.

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Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın geçtiğimiz aylarda Trump'ın başkanlık ihtimali hakkında yaptığı yorum da yeniden hatırlandı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın geçtiğimiz aylarda Trump'ın başkanlık ihtimali hakkında yaptığı yorum da yeniden hatırlandı.

“Amerikan başkanlığında Trump’ın oturduğu bir dünya nasıl bir dünya olur?" sorusuna "Oldukça hödük bir dünya" yanıtını veren Ortaylı'nın cevabı da en az mizahşörlerin yorumları kadar güldürdü.

“Amerikan başkanlığında Trump’ın oturduğu bir dünya nasıl bir dünya olur?" sorusuna "Oldukça hödük bir dünya" yanıtını veren Ortaylı'nın cevabı da en az mizahşörlerin yorumları kadar güldürdü.

İşte o video;

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