Tarihte Bugün: 3 Kasım 2002'de Seçimi Kazanan Erdoğan'ın Yaptığı Zafer Konuşması Yeniden Hatırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizde en uzun süre iktidarda kalan liderlerden biri. Bugün ise, Erdoğan'ın seçimi kazanarak yıllar sürecek olan iktidarına başladığı günün üzerinden tam 22 yıl geçti.
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Erdoğan'ın 3 Kasım 2002 yılında seçimi kazanmasının ardından yaptığı zafer konuşması yeniden hatırlandı.
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Sözlerine "Şimdiden hepimize düşen, milletin kararına saygı göstermektir" diye başlayan Erdoğan'ın konuşmasını Atatürk'ün bir sözü ile açması ve 'tüm yaşam tarzlarına saygı' vurgusu dikkat çekti.
İşte o konuşma;
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