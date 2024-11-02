İran'da Bir Üniversite Öğrencisi Zorunlu Örtünme Kurallarını Protesto Etmek İçin Kıyafetlerini Çıkardı

İran'da bulunan Tahran Azad Üniversitesi'nde, bir öğrenci, zorunlu örtünme ve giyim kurallarına karşı çıkmak için beklenmedik bir eylem gerçekleştirdi. Genç kadının üniversite kampüsünde elbiselerini çıkardığı bu eylem dünyanın pek çok yerinde kendi bedeni üzerindeki haklarını ifade etme ve toplumsal normlara meydan okuma çabası olarak görülürken İran'ı ayağa kaldırdı.
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Öğrencinin kıyafetlerini çıkararak kampüste yürüdüğü anlar diğer öğrenciler tarafından kaydedildi.
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Üniversite yönetimi, bir süre sonra öğrenciyi polise teslim etti.
İşte o anlar;
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