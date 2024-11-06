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Yıllardır Akciğer Rahatsızlığı ile Mücadele Eden Bir Kadının Organ Nakli Sonrası İlk Kez Nefes Aldığı Anlar

Yıllardır Akciğer Rahatsızlığı ile Mücadele Eden Bir Kadının Organ Nakli Sonrası İlk Kez Nefes Aldığı Anlar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.11.2024 - 17:50

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Organ nakli, hayat kurtaran bir tıbbi prosedür. Organ nakli, organ yetmezliği veya organ hasarı olan hastalar için genellikle son çaredir. Bu, hastaların yaşamlarını sürdürebilmeleri, daha sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri için genellikle tek seçenektir. Organ nakli, tıp dünyasında büyük bir ilerleme olmuştur ve birçok kişiye ikinci bir şans vermiştir. Ancak organ bağışı konusunda insanların hala şüpheleri var.

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Kocaeli'nde yıllardır akciğer rahatsızlığı ile mücadele eden 47 yaşındaki Aygün Mengüllü'nün beklediği nakil gerçekleştirdi.

Kocaeli'nde yıllardır akciğer rahatsızlığı ile mücadele eden 47 yaşındaki Aygün Mengüllü'nün beklediği nakil gerçekleştirdi.

Mengüllü'nün nakilden sonra ilk kez nefes aldığı anlar, organ bağışının önemini bir kere daha hatırlattı.

Mengüllü'nün nakilden sonra ilk kez nefes aldığı anlar, organ bağışının önemini bir kere daha hatırlattı.

İşte o anlar;

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