Yıllardır Akciğer Rahatsızlığı ile Mücadele Eden Bir Kadının Organ Nakli Sonrası İlk Kez Nefes Aldığı Anlar

Organ nakli, hayat kurtaran bir tıbbi prosedür. Organ nakli, organ yetmezliği veya organ hasarı olan hastalar için genellikle son çaredir. Bu, hastaların yaşamlarını sürdürebilmeleri, daha sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri için genellikle tek seçenektir. Organ nakli, tıp dünyasında büyük bir ilerleme olmuştur ve birçok kişiye ikinci bir şans vermiştir. Ancak organ bağışı konusunda insanların hala şüpheleri var.