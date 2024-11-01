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Gözümüzde Canlanandan Çok Farklı: Gemide Çalışan Bir Kadın Sahip Olduğu İmkanları Paylaştı

Gözümüzde Canlanandan Çok Farklı: Gemide Çalışan Bir Kadın Sahip Olduğu İmkanları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2024 - 18:25

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Denizcilik, ilgi çekici meslek dallarından biri. Hem tarih boyunca önemli bir rol oynamış, hem de günümüzde hala birçok sektörün vazgeçilmez unsurlarından biri olmuş bir meslek. Denizlerin gizemli ve sınırsız dünyasında yer almak, kimi zaman zorlu, kimi zaman ise son derece keyifli bir serüven olabilir. Denizcilik, sadece bir iş veya meslek olarak değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olarak da kabul edilir.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DBmPRbkN35s/
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Gemide çalışan bir kadın, sahip olduğu imkanları paylaştı.

Gemide çalışan bir kadın, sahip olduğu imkanları paylaştı.

Denizcilik denince kafada canlanandan çok farklı görünen ortam, pek çok kişinin beğenisini topladı.

Denizcilik denince kafada canlanandan çok farklı görünen ortam, pek çok kişinin beğenisini topladı.

İşte o video;

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