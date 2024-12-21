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Buharlı Temizlik mi? İsveç'te Sıradan Bir Çöp Toplama İşlemi İzleyenleri Hayran Bıraktı

Buharlı Temizlik mi? İsveç'te Sıradan Bir Çöp Toplama İşlemi İzleyenleri Hayran Bıraktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.12.2024 - 18:37

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Hijyen, insan sağlığı için vazgeçilmez bir unsur. Her bireyin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için hijyen kurallarına uyması gerekmektedir. Hijyen, sadece kişisel temizlikle sınırlı olmayıp, çevresel temizlik ve sağlıkla da yakından ilgilidir. Her alanda hijyenin sağlanması, hem bireysel hem de toplumsal sağlığın korunması açısından büyük önem taşır. Fakat elbette her alanda hijyen kurallarına tam anlamıyla uyulmuyor.

Kaynak: https://x.com/ZAMajans/status/1870459...
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İsveç'te yaşayan bir Türk, yaşadığı yerde gerçekleştirilen sıradan bir çöp toplama işlemini paylaştı.

İsveç'te yaşayan bir Türk, yaşadığı yerde gerçekleştirilen sıradan bir çöp toplama işlemini paylaştı.

Çöpler toplandıktan sonra, çöp kutularının da buharla ince ince temizlenip dezenfekte edildiği o anlar izleyenleri hayran bıraktı.

Çöpler toplandıktan sonra, çöp kutularının da buharla ince ince temizlenip dezenfekte edildiği o anlar izleyenleri hayran bıraktı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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