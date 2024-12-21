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“Dinliyoruz ama Yargılamıyoruz” Akımında Yaptığı İtiraflarla Annesinin Yüreğine İndirecekti

“Dinliyoruz ama Yargılamıyoruz” Akımında Yaptığı İtiraflarla Annesinin Yüreğine İndirecekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.12.2024 - 11:20

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@yaren.sntk adlı TikTok hesabından annesiyle “dinliyoruz ama yargılamıyoruz” akımına katılan genç kadın kısa sürede viral oldu. Son zamanların popüler video konsepti olsa da henüz karşılaşmamış olabilirsiniz. O yüzden kısa bir özet geçelim; bu akımda bir araya gelenler birbirlerine itiraflarda bulunuyor ancak karşı tarafın eleştirme hakkı olmuyor. İşte genç kadın da bunu fırsat bilerek annesine söylemek istediği şeyleri dile getirdi.

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Örneğin annesinin saklama kabını verdiği arkadaşı cevaevine girdiği için o saklama kabını geri getirememesi itiraflardan biriydi.

Örneğin annesinin saklama kabını verdiği arkadaşı cevaevine girdiği için o saklama kabını geri getirememesi itiraflardan biriydi.

Annesini en çok şaşırtan itiraflardan bir diğeriyse kolunu sevdiği çocuk için kestiğini söylemesiydi.

Annesini en çok şaşırtan itiraflardan bir diğeriyse kolunu sevdiği çocuk için kestiğini söylemesiydi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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