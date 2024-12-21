“Dinliyoruz ama Yargılamıyoruz” Akımında Yaptığı İtiraflarla Annesinin Yüreğine İndirecekti

@yaren.sntk adlı TikTok hesabından annesiyle “dinliyoruz ama yargılamıyoruz” akımına katılan genç kadın kısa sürede viral oldu. Son zamanların popüler video konsepti olsa da henüz karşılaşmamış olabilirsiniz. O yüzden kısa bir özet geçelim; bu akımda bir araya gelenler birbirlerine itiraflarda bulunuyor ancak karşı tarafın eleştirme hakkı olmuyor. İşte genç kadın da bunu fırsat bilerek annesine söylemek istediği şeyleri dile getirdi.