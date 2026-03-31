Kocaeli’nde Tam Kapasiteye Ulaşan Barajdan Mecburi Su Tahliyesi Yapıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.03.2026 - 19:02

Türkiye’de yağışsız geçen yaz ayları nedeniyle ciddi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalınmıştı. Kocaeli’nde de su seviyesi kritik seviyelere kadar gerilemişti. Son günlerde yaşanan yağışlar nedeniyle Kocaeli’nde barajlar adeta doldu. Kentin önemli su kaynaklarından biri olan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 93 olunca zorunlu su tahliyesi yapıldı.

Türkiye’de etkili olan yağışlı hava dalgasıyla barajlar adeta bayram etti.

Geçtiğimiz yılın son aylarında etkili olan kuraklık, Kocaeli’nin can damarı olan Yuvacık Barajı’nda su seviyesini kritik sınıra getirmişti. Barajdaki doluluk oranı kasım ayında yüzde 6’ya, aralık ayında ise son yılların en düşük seviyesi olan yüzde 3’e kadar gerilemişti. 

Kış mevsimiyle birlikte havzada etkili olan kar ve sağanak yağışlar, barajdaki su seviyesini hızla yukarı taşıdı. Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı, son yağışlarla yüzleri güldürdü. 

Bugün yapılan ölçümlerde barajın doluluk oranının yüzde 93’e yükseldiği belirlendi. 51 milyon metreküp kapasitesi olan barajda an itibarıyla 47 milyon 65 bin metreküp su bulunuyor. Doluluğun yüzde 93’ü bulması ve yeni yağışların beklenmesi nedeniyle barajın kapakları açılarak Kirazdere yatağına su bırakılmaya başlandı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
