AVM’ye Hafta Sonu 18 Yaşından Küçükler Alınmayacak: Ankara’da Uygulanmaya Başlandı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.03.2026 - 17:57

Ankara’da bulunan Armada AVM, güvenlik gerekçesiyle 18 yaş altındaki ziyaretçilerin hafta sonları aileleri olmadan AVM’ye alınmayacağını açıkladı. AVM yönetiminin yaptığı açıklamada, alınan kararın ayrımcılık olmadığı ve son zamanlarda yaşanan kavgalar nedeniyle güvenlik güçleriyle yapılan değerlendirmeler sonrasında alındığı paylaşıldı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Armada AVM’den ilginç bir karar geldi.

AVM yönetimi, hafta sonları yanında aileleri bulunmayan 18 yaş altındaki ziyaretçilerin AVM’ye alınmayacağını açıkladı. Yasağın diğer AVM’lerde de uygulanabileceği belirtiliyor.

Armada AVM’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Alışveriş merkezimiz; tüm ziyaretçilerimizin güvenli, huzurlu ve nezih bir ortamda vakit geçirebilmesini temel öncelik olarak görmektedir. Bu kapsamda son dönemlerde, özellikle hafta sonlarında, 18 yaş altı bazı genç gruplar arasında yaşanan sözlü ve fiziki tartışmalar, zaman zaman kavgaya dönüşen olaylar, hem ziyaretçilerimizden hem de mağaza çalışanlarından ciddi şikâyetlere neden olmuştur.

Alınan bu kararın amacı hiçbir şekilde gençlerimizi dışlamak ya da ayrımcılık yapmak değildir. Aksine, hem gençlerimizin güvenliğini sağlamak hem de tüm ziyaretçilerimize huzurlu bir alışveriş ortamı sunmaktır. Nitekim benzer uygulamalar, ülkemizin farklı noktalarında da güvenlik gerekçesiyle dönemsel olarak hayata geçirilebilmektedir. Basına yansıyan bazı haberlerde konunun eksik ve tek taraflı ele alındığı görülmekte olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Alışveriş merkezimiz, her zaman olduğu gibi tüm ziyaretçilerine açık, kapsayıcı ve güvenli bir sosyal yaşam alanı olma misyonunu sürdürmektedir.”

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
