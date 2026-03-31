Türkiye'de 5G Kullanıma Sunuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Butona Bastı!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni' düzenlendi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İletişimin sadece hızlanmakla kalmadığı, bütünüyle şekil değiştirdiği bir dönemin kapılarını aralıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tablet ekranından butona basmasıyla Türkiye’de 5G teknolojisine geçildi. Ankara'da yapılan törende İstanbul, Çanakkale, Rize, Hatay, Mardin ve Bitlis'e 5G ile uzaktan bağlantı gerçekleştirildi. Bu şehirlerde 5G aktif hale gelirken 81 ilde 5G'nin birkaç saat içerisinde faaliyete gireceği duyuruldu. Önümüzdeki saatlerde tüm Türkiye'de 5G teknolojisine geçilmiş olacak.

Törende konuşma gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise '5G'yi aşamalı yaygınlaştıracağız. Türkiye dijital çağın lideri olacak. 5G sadece bir teknoloji değil, bir çağın adı. Türkiye'nin dijital dönüşüm rolü daha da güçlenecek' dedi.