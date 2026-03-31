Türkiye'de 5G Kullanıma Sunuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Butona Bastı!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
31.03.2026 - 15:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5G butonuna basarak 81 ilde 5G dönemini başlattı. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'da 5G şebekesi kullanıma sunuldu. 5G teknolojisiyle 10 kata varan hız ve daha güvenli bir bağlantı sunulacak.  Böylece internette yapılan tüm kullanımlar, daha yüksek hızla ve daha düşük gecikme ile deneyimlenecek.

Türkiye'de 5G teknolojisi resmen başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni' düzenlendi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İletişimin sadece hızlanmakla kalmadığı, bütünüyle şekil değiştirdiği bir dönemin kapılarını aralıyoruz' dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tablet ekranından butona basmasıyla Türkiye’de 5G teknolojisine geçildi. Ankara'da yapılan törende İstanbul, Çanakkale, Rize, Hatay, Mardin ve Bitlis'e 5G ile uzaktan bağlantı gerçekleştirildi. Bu şehirlerde 5G aktif hale gelirken 81 ilde 5G'nin birkaç saat içerisinde faaliyete gireceği duyuruldu. Önümüzdeki saatlerde tüm Türkiye'de 5G teknolojisine geçilmiş olacak.

Törende konuşma gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise '5G'yi aşamalı yaygınlaştıracağız. Türkiye dijital çağın lideri olacak. 5G sadece bir teknoloji değil, bir çağın adı. Türkiye'nin dijital dönüşüm rolü daha da güçlenecek' dedi.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
